Ciudad de México— El saqueo de César Duarte es exhibido por el Gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México.De las denuncias por desvíos de 6 mil millones de pesos presentadas contra el exgobernador priista, la Fiscalía Estatal ha documentado alrededor de mil 230 millones de pesos, informó Javier Corral.Al inaugurar la "Expo Impunidad: el saqueo de César Duarte, protegido del régimen", el mandatario estatal señaló que esta última es la suma que consta en las 20 órdenes de aprehensión que han sido libradas contra su antecesor por jueces del fuero común.En rueda de prensa, celebrada en la Casa Chihuahua, ubicada en la Capital del país, Corral manifestó su confianza en que la Administración de Andrés Manuel López Obrador termine con la protección institucional que ha gozado Duarte y se agilicen los trámites de extradición ante Estados Unidos."Estamos a 8 días de que se le quite la protección que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha mantenido en favor del exgobernador (...) Estamos confiados en lo que López Obrador prometió, de acelerar la extradición", dijo.Lo anterior pese al plan de amnistía del presidente electo, quien ha dicho que perseguir a corruptos del pasado desestabilizaría al País.Sobre el perdón de López Obrador para delincuentes y corruptos, el chihuahuense dijo que eventualmente esas futuras normativas no van a interferir en los procesos judiciales en curso."No está al contentillo del presidente cumplir o no con la ley", señaló.Cuestionado sobre la suspensión provisional que otorgó el Ministro Eduardo Medina Mora al presidente Enrique Peña Nieto y miembros de su Gabinete contra cualquier investigación de la Fiscalía de Chihuahua, Corral afirmó que su Gobierno está imposibilitado para perseguir al actual Presidente, aun después de la terminación de su mandato."Nosotros. No podemos perseguirlos, solo dar vista al Ministerio Público Federal para que investiguen", dijo Corral."Lo que en realidad pretenden darle como expresidente es una extensión del fuero (...) en realidad Peña Nieto quiere alargar su fuero como presidente de la República".En la Expo Impunidad, presentada en la Casa Chihuahua de la Colonia Roma, se resumen las investigaciones por fraudes y desvíos en la Administración del priista.En la muestra puede apreciarse desde una versión similar de la ficha roja de la Interpol contra Duarte, la secuencia cronológica con fotografías de las pesquisas contra los involucrados y los ranchos con más de 100 mil hectáreas asegurados, hasta algunas fichas sobre los casos más emblemáticos como el del Banco Unión Progreso -del cual era accionista el ex Gobernador-, que presuntamente recibió 80 millones de pesos del Gobierno del estado en un período de 28 meses."El Duarte de Veracruz palidece frente al Duarte de Chihuahua, el tema es que conocemos más al de Veracruz", dijo el gobernador.

