Chihuahua— Sí hay varios casos de filtraciones que se dan hacia el exterior de la Fiscalía en diferentes niveles, admitió ayer el fiscal general César Augusto Peniche Espejel, luego de que compañeros del comandante de la CES, Gregorio Martínez Mendoza, ejecutado el miércoles pasado, revelaran que existió “traición en el asesinato del jefe policiaco.Las filtraciones en la Fiscalía General y Comisión Estatal se investigan a través del área de Asuntos Internos, sin que se puedan precisar cuántos de estos casos existen, según información de agentes estatales que solicitaron su anonimato y quienes tienen temor debido a que los datos de su ubicación son revelados a grupos criminales. Es por eso que saben en dónde viven y en qué lugar se encuentran, dijeron.En asuntos internos de la FGE, hay un gran número de carpetas de investigación por diversos hechos, y desde luego, uno de los motivos que originan estas carpetas es la existencia de filtraciones que se dan al exterior en diferentes estatus, señaló el fiscal Peniche Espejel.Así respondió el funcionario ante los cuestionamientos de posibles filtraciones de información que se podrían haber dado para que criminales ubicaran a policías que han sido atacados.Peniche expuso no quieren caer en especulaciones, por ello van a dejar que los investigadores hagan las indagatorias debidas y en su momento determinar qué ocurrió.Sin embargo, el funcionario estatal resaltó que tienen blindada la información de su personal, por lo que sus datos están seguros.Aseguró que trabajan con información de inteligencia para ver quiénes forman la estructura tanto de “La Línea” como de “Los Aztecas”, y solicitarán órdenes de aprehensión contra todos los que están agrediendo a los policías y que están generando el clima de violencia.Peniche Espejel añadio que en la reunión de seguridad se comentaron los hechos ocurridos en las últimas semanas y se plantearon estrategias, además de ver el comportamiento delictivo a través de estadísticas.Agregó que en diferentes momentos tanto él como el Comisionado han sido objeto de amenazas, pero es parte de lo que tienen que enfrentar diariamente.Lo cierto es que las denuncias públicas de varios polipreventivos estatales refieren que todos se preguntan cómo es posible, si no es por filtración, que los criminales los puedan ubicar no sólo en lugares, sino también en las horas en que se encuentran en su casa.

