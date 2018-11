'Hackers' secuestran sistemas de empresas

Chihuahua— Hasta 18 casos de intento de extorsión cibernética se han presentado en un mismo día en Chihuahua, que es una nueva modalidad de delito que ha proliferado en las últimas dos semanas y consiste en el “hackeo” de los servidores de las empresas, los cuales son encriptados y para liberarlos, los responsables exigen un depósito de hasta 120 mil pesos en bitcoin –moneda virtual–.Así lo denunció Federico Baeza Mares, presidente del centro empresarial Coparmex, quien dijo que estos hechos han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y son investigados por medio de la unidad de delitos cibernéticos; sin embargo, expuso que no se tienen las herramientas para desencriptar el software que se utiliza.El líder empresarial detalló que es por las noches cuando los “hackers” operan, una vez que los establecimientos comerciales están cerrados al público y no hay empleados. Es ahí cuando logran violar la seguridad de las empresas e instalan un software de gran avance tecnológico y establecen una contraseña.Al día siguiente, cuando los servidores son encendidos, le solicita al usuario un password, pero al escribirlo aparece una ventana en la que indica que el servidor ha sido bloqueado y para recuperarlo es necesario hacer un depósito.Reportó que hay casos en los que se han solicitado hasta 120 mil pesos en bitcoin, pero se tienen otros en los que a las víctimas les piden 5 mil pesos. Estos hechos son investigados por la FGE, pero no se ha podido rastrear a los responsables.Baeza Mares comentó que se investiga a empresas dedicadas de proveer servicios de Internet, pues se tiene un caso en que una víctima que instaló este servicio, al día siguiente fue objeto de la extorsión cibernética y pudiera existir alguna relación.En este sentido, pidió a los empresarios no hacer ningún depósito en caso de que sean víctimas de esta modalidad y que hagan la denuncia correspondiente; de igual modo, recomendó resguardar debidamente la información de la empresa en otros dispositivos y no dejarla en los servidores, pues están al alcance de los hackers, que no tienen otra finalidad más que la extorsión.De los casos presentados, el 80 por ciento ha sucedido en Ciudad Juárez y se cree que los responsables son de aquella ciudad, afirmó Baeza Mares.De igual modo, se dio a conocer que el 72 por ciento de los empresarios chihuahuenses considera que la entidad es insegura, pues de cada diez mil empresas en el estado hay cerca de 3 mil 196 víctimas de algún delito, de acuerdo con la encuesta nacional de victimización de empresas, realizada por el Inegi.El delito más frecuente es el robo o asalto de dinero, mercancía, insumos o bienes, por encima de la extorsión, la corrupción o el fraude.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.