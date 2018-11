Más de 20 solicitudes para siembra y consumo de mariguana en Chihuahua

Chihuahua.- Un total de 22 solicitudes para la autorización de siembra, cosecha, posesión, transporte y uso de la mariguana para consumo personal con fines lúdicos ha recibido la Comisión Estatal para los Riesgos Sanitarios (Coespris) en Chihuahua, de la cuales, una se registró en abril y el resto durante los meses de octubre y noviembre del presente año.Lo anterior en consecuencia a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se hace referencia a la emisión de amparos con dicho fin, sin que esto se traduzca en acciones de comercialización y suministro a terceros de ninguna forma y limitando que dicho consumo no podrá hacerse frente a menores o terceros sin su consentimiento.De acuerdo con la dependencia, dichas solicitudes se han presentado de manera individual con el fin de obtener la referida autorización. Sin embargo, la Coespris –explicó- que es la dependencia federal la encargada de emitir dichas autorizaciones por lo que a nivel local únicamente se hace el trámite administrativo.“Las personas que hacen esta solicitud deben cumplir ciertos requisitos y contar con la autorización de un juzgado federal. Nosotros recibimos la documentación y la enviamos directamente a la Cofepris quien luego de una revisión se encarga de autorizar o no las solicitudes”, dijo.Agregó que los interesados en hacer el trámite deben cumplir con el procedimiento obligatorio que incluye lo siguiente:*Se presenta usuario en ventanilla con original y 2 copias de escrito libre, adjuntando copia de identificación oficial vigente. Dicho escrito debe ser dirigido al Comisionado Federal (Cofepris) Lic. Julio Sánchez y Tépoz.*Se le informa al usuario que dicho trámite es de competencia federal y que será remitido a Cofepris el original y una copia para acuse de recibo, ya que la Comisión Estatal no tiene facultades.*El tercer tanto se acusa colocando un sello con la siguiente leyenda “TRAMITE DE COMPETENCIA FEDERAL. Se le informa que el plazo para que Cofepris emita resolución del trámite empezará a correr a partir del día siguiente en que fue recibido y sellado por la COMISION FEDERAL”.Detalló que en caso de que el CIS de Juárez, Ojinaga, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Delicias, Guachochi, Parral y Camargo reciban este tipo de solicitudes deberá remitirlas a Coespris-Chihuahua lo más pronto posible, para posteriormente ser enviadas a Cofepris, previo informe al enlace federal y Coordinador General.“La Cofepris remitirá al CIS de Coespris-CHIH los acuses de recibo de dichas solicitudes y/o en su caso la resolución de las mismas, las cuales se harán llegar al CIS de Ciudad Juárez, en caso de corresponder a dicho localidad, para su entrega en ventanilla”.

