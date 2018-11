Indagan homicidio de comandante

Chihuahua— La investigación del ataque al comandante de la Policía Estatal, Gregorio Martínez Mendoza, ocurrido cuando llegaba a su casa en la colonia Pavis Borunda. Aún no establece si tiene que ver con el hecho de que él estuviera adscrito al municipio de Ignacio Zaragoza, dijo el fiscal general, César Augusto Peniche.El funcionario confirmó que tenía su lugar de trabajo en esa zona, y se sigue una línea de investigación para tener la certeza sobre lo que ocurrió.También el director de la Policía municipal de Chihuahua fue cuestionado en torno a las cámaras de seguridad de la institución, que estaban cerca de la escena, y resaltó que hay material de vídeo del antes y después de la agresión, y que ya se encuentra en manos de la Fiscalía para la indagatoria que realizan.Gregorio Martínez, recientemente quedó adscrito a Ignacio Zaragoza, cerca de 15 días como jefe de grupo de la CES en ese lugar, es decir, al mando de siete policías, estaba de descanso y regresó a su casa en Chihuahua.La tarde del 21 de noviembre sujetos armados que viajaban en una pick up de color blanco, lo agredieron a tiros y posteriormente se marcharon.El ingreso de ese vehículo y sus ocupantes a la calle Buenavista cruce con 104 de la colonia Pavis Borunda, quedó registrado en la base de datos de la DSPM, y a la cual ingresó la corporación para verificar las características de la unidad, fue así como ubicaron el transporte de la marca Chevrolet S10.En este caso hay varios de casquillos percutidos asegurados, y el vehículo que usaron los agresores que forman parte de la evidencia que guarda la carpeta de investigación.Se llamó a declarar a sus familiares más cercanos para conocer su entorno social, y económico en caso de que tuviera otro, ademas del ingreso por ser agente.La CES y la FGE, giró la orden a sus elementos para que estuvieran atentos y no distraídos para evitar sorpresas.En repetidas ocasiones, el fiscal Peniche y el comisionado Aparicio, han resaltado que estos ataques intentan generar temor y son respuesta a los golpes que han dado contra las organizaciones criminales, sin embargo, siguen ocurriendo.

