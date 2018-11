Alcalde de Ahumada da cargo a su hermana

Ahumada— El nuevo alcalde de Ahumada, Juan de Dios Valle Camacho, colocó en la Dirección de Obras Públicas a su hermana, mientras que otras áreas de la administración, como la Tesorería, Dirección Jurídica, Oficialía Mayor y Secretaría del Ayuntamiento, fueron asignadas a funcionarios recién llegados del estado de Sinaloa, de donde es originario el edil.En entrevista, Valle afirmó que la decisión de contratar personal de otra entidad obedeció a la necesidad de tener “gente de confianza” en los puestos clave del Ayuntamiento.“Yo llevo 23 años de mi vida viviendo aquí en Ahumada, pero si no traía gente de confianza a mi favor, esto (la presidencia municipal) iba a tronar más. No iba a poder controlarlo”, comentó Valle.El alcalde justificó la contratación de su hermana bajo el argumento de que además de confianza, cuenta con la preparación requerida en el puesto.“Ella es ingeniera, es de mi confianza y lleva fácil más de 20 años aquí en Ahumada, igual que yo. Somos más de aquí que de cualquier otro lugar”, manifestó.Irene Valle Camacho, hermana del alcalde, no es el único familiar que se encuentra en la nómina del Municipio. Eleazar Estrada, encargado de la Tesorería, es sobrino en segundo grado del presidente municipal.Estrada llegó de Sinaloa, al igual que Santino Ponce de León, director jurídico del municipio; Mariana Núñez, oficial mayor y Elizabeth Gómez, secretaria del Ayuntamiento.“Ellos no ven cuestiones partidistas, vienen a trabajar. No es que no haya gente preparada aquí, sí la hay, pero yo necesitaba gente de confianza. Además todos ellos vienen de otras administraciones, de presidencias municipales más grandes de Sinaloa, tienen mucha experiencia”, aseguró Valle Camacho.Los nuevos funcionarios, dijo, han probado el compromiso que tienen con el municipio.“Nosotros, todos los que llegamos, regalamos los primeros seis días de trabajo. Del 9 al 15 de septiembre no recibimos pago, donamos esos días al Municipio, estamos comprometidos”, manifestó.Los exempleados municipales que han protestado tras haber sido despedidos sin compensación económica acusaron que los colaboradores del alcalde traídos de Sinaloa cuentan con viáticos y pago de alquiler de sus viviendas.Cuestionado al respecto, el alcalde de Ahumada aseguró que la única percepción que reciben sus colaboradores es la que les corresponde por el desempeño de sus funciones.“Ellos pagan con su dinero las rentas, sus comidas, todo. Ni siquiera cuentan con vehículos porque el Municipio ni autos tiene, solamente tenemos uno, es todo lo que hay”, aseguró.En la oficina adornada con un par de cuadros de Miguel Hidalgo y Emiliano Zapata, Valle Camacho acusó que intereses partidistas han intentado que fracase su administración, iniciada en septiembre pasado.“Cuando llegamos aquí no había nada, no hubo proceso de entrega-recepción, no había ni siquiera papelería, sólo encontramos deudas y cosas descompuestas. No servían los vehículos, no había luz, no había nada”, comentó.“Llegaban proveedores a cobrar pero sin facturas, mostrando papelitos como garantías y compromisos de pago”, expresó. A sus espaldas, el librero de la oficina que ocupa el alcalde está vacío. No hay un solo ejemplar a la vista.“Ahora ya le pusimos papeles aunque sea, pero cuando llegamos esto era un caos, puras deudas. Hemos recuperado vehículos decomisados, hemos puesto orden, vamos a trabajar en el relleno sanitario, estamos avanzando”, dijo.Mientras, asegura, buscarán un presupuesto superior a los 62 millones de pesos para el siguiente año, de manera que puedan cubrirse los adeudos con los extrabajadores, el gasto corriente, obligaciones con proveedores y se apliquen los remanentes a inversión de obra pública.