Ejecutan a comandante de la CES

Chihuahua— Elementos de la policía presumieron ayer ‘traición’ en el asesinato del inspector Gregorio Martínez Mendoza, ocurrido ayer cuando llegaba a su domicilio particular en la colonia Pavis Borunda.El asesinato reavivó la indignación y el miedo entre los policías estatales quienes, en llamada a esta redacción, presumieron que los ataques que están padeciendo y que les ha costado la vida a sus compañeros están sucediendo en complicidad con personal de la corporación que mantienen vínculos con grupos delincuenciales.“Nos están ‘poniendo’. Desde el interior de la Fiscalía alguien proporciona datos específicos para ubicarnos. Hay gente ahí que es capaz de vender a su madre por diez pesos”, afirmaron.Gregorio Martínez Mendoza, acribillado poco después de las tres de la tarde del martes, había arribado apenas el sábado a Chihuahua para gozar de su descanso, procedente del municipio de Ignacio Zaragoza, a donde hace quince días fue asignado como comandante de la Policía Estatal.El ataque contra el oficial ocurrió casi de manera simultánea a la incursión de un “nutrido” grupo armado que incendió una vivienda en el poblado de Ignacio Zaragoza.Datos obtenidos entre el personal de esta corporación asignado a esta zona del noroeste de la entidad indica que los agentes presentes en Ignacio Zaragoza debieron parapetarse en el hotel en el que pernoctan mientras solicitaban ayuda.La fiscalía no confirmó el ataque. En comunicado de prensa sólo condenó el homicidio de Gregorio Martínez, cuya muerte ha puesto en alarma a elementos de la corporación.“Goyo acababa de llegar, alguien que sabía que había ‘bajado’ debio dar aviso”, dijeron los elementos que pidieron reservar sus identidades en el anonimato.Aseguraron que hay una gran preocupación porque hace menos de quince días se giró la instrucción de que los elementos de la policía estatal y ministerial debían actualizar sus datos particulares, incluyendo domicilio y números celulares, bajo el argumento de que eran necesarios para realizar un padrón de cara a la posada navideña.“Somos muchos los que nos resistimos a hacerlo. ¿Para qué quieren esos datos si para la posada sólo nos dan un pase de ingreso?”, cuestionaron.El temor de una traición no es nuevo. Un agente de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) identificado con las iniciales D.B. –quien sufrió un atentado el pasado 3 de noviembre en esta ciudad-- acusó ante el Ministerio Público a su superior inmediato de supuestamente “haberlo puesto” con sus atacantes.D.B., quien sobrevivió a los más de 50 balazos que un grupo de cinco sujetos armados le hizo al exterior de una tienda de autoservicio en las calles Juan Escutia y Heróico Colegio Militar, estaba a cargo del destacamento de Ignacio Zaragoza.Tras el atentado, D.B. fue removido y Gregorio Martínez Mendoza fue asignado como reemplazo. Estuvo en Ignacio Zaragoza no más de quince días y el pasado fin de semana junto con siete agentes destacamentados allá regresó a la capital para tomar su descanso.Ayer cuando llegaba a su domicilio, ubicado en la calle Buenavista, entre las calles 102ª y 104ª, sujetos armados que tripulaban una pick up blanca lo interceptaron y le dispararon en más de diez ocasiones. La ejecución fue cercana también a la escuela Margarita Maza de Juárez.Tenía 48 años y doce de experiencia como policía desde su ingreso a las filas, primero dentro del Cuerpo de Inteligencia Policial (Cipol) y después en la Policía Estatal Única (PEU) hoy conocida como Comisión Estatal de Seguridad. Sus inicios fueron como policía Municipal. Su cuerpo quedó tendido en la banqueta, donde le encontraron los oficiales de las distintas corporaciones tras recibir distintas llamadas a los números de seguridad.Decenas de vecinos, entre niños y adultos, salieron a las calles para observar las labores policiales. Los oficiales acordonaron dos cuadras a la redonda para evitar que pudieran observar el cadáver a simple vista.Gregorio Martínez Mendoza no tenía escolta. Ningún comandate de destacamento lo tiene.“No hay elementos para trabajar para escoltar. Es muy fácil ser presa fácil cuando llegas a lo que ya ni siquiera es seguro, tu casa” , dijeron.La noche del pasado 5 de noviembre, el oficial Carlos Alberto Barrón Ramírez, integrante de la Policía Bancaria de la CES, también fue asesinado al llegar a su domicilio en la colonia Ponce de León; aún portaba su uniforme, pero arribaba en su vehículo cuando lo rafaguearon con armas de grueso calibre.Carlos Barrón, a quienes sus compañeros apodan “El Pony”, les había confiado días antes que sólo esperaba su aguinaldo para renunciar a la corporación.

