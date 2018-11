Falla de legisladores 'perdona' a muncipios

Chihuahua– Aún y cuando los diputados detectaron irregularidades millonarias en el gasto 2017 de varios municipios del estado, así como en el Tribunal Supremo de Justicia, no pudieron solicitar las denuncias correspondientes porque la redacción de los dictámenes de esas cuentas públicas se extralimitaba de sus funciones.Los documentos iban a votarse ayer en sesión del Congreso con la orden a la Auditoría Superior del Estado de presentar denuncias administrativas, civiles o penales, pero la diputada del PAN, Rocío González, solicitó detenerlos porque en ellos se especificaba la denuncia y el funcionario que podría estar involucrado en el mal uso de recursos, lo cual no pueden hacer los congresistas, explicó.González, integrante de la comisión de Fiscalización, dio a conocer que el Congreso sólo puede indicar que se encontraron irregularidades, y será la Auditoría, de acuerdo con los documentos de trabajo y el tipo de falta, la que determine las denuncias a presentar y a las personas que podría fincársele algún delito.Aunque en la sesión lo aceptó sin problema, el coordinador de Morena y presidente de la comisión de Fiscalización, Miguel Ángel Colunga, recriminó no haber podido aprobar los dictámenes.“Ella consideró que el Congreso estaba sancionando y prejuzgando algo que no era de su competencia. Da a pensar, como si le hubieran avisado echar atrás los dictámenes para proteger a alguien”, manifestó. Los documentos que se quedaron detenidos incluyen irregularidades como la de Aldama, con un gasto excedido por 388 mil pesos por servicios personales pagados a parientes de funcionarios públicos. Así como 3 millones de diferencia entre el presupuesto y pago de remuneraciones.En Coronado se observó que 39 cuentas catastrales del predial se eliminaron del sistema de rezago, lo que impidió el cobro de 55 mil pesos, y entre esas cuentas se encuentran 5 a nombre del presidente municipal y sus familiares.En otros, como en El Tule, hubo diferencia en obra pública por más de 200 mil pesos; en Ignacio Zaragoza una diferencia de 4 millones por pago de salarios; al igual que en Nonoava por 700 mil pesos.En Nuevo Casas Grandes se detectó pago irregular de 2 millones a una clínica sin ninguna licitación.

