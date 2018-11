'El Chueco' tiene una red de protección

Chihuahua.- Jesús Portillo, alias "El Chueco", presunto asesino de Patrick Braxton, tiene un ejército de “halcones” que lo protegen, según expuso el gobernador, Javier Corral, quien agregó que en las investigaciones se llegará a todos los implicados.Mencionó que durante la búsqueda del norteamericano muchas personas se rehusaron a dar información, por lo que incluso tuvo que entrevistarse con ellas para expresarles que estarán seguras.El gobernador comentó que las investigaciones para dar con el que se presume como el responsable siguen en curso, pero se han encontrado con un sistema de protección alrededor del implicado, el cual lo mantiene alertado sobre los movimientos que se generan en la región.Agregó que Portillo tiene una red de complicidades que ha construido a lo largo de los años en la región de Urique.“En donde encontremos relaciones comerciales o de otro tipo no tendremos ningún empacho en iniciar las carpetas de investigación... queremos capturarlo a él y a toda su gavilla”, dijo.Mencionó que Portillo ha crecido en su presencia gracias a sus protectores.“Lo más grave del problema de la delincuencia organizada que vemos es el consenso social de manera que incluso se les protege y se les oculta, se les brinda seguridad... los narcotraficantes se han aprovechado de las carencias de la población... la gente no quería colaborar, unos por miedo, otros porque han tenido algún beneficio del capo, yo fui personalmente a Urique, estuve todo un día allá platicando con la gente”, apuntó.Respecto a la participación de las autoridades federales, declaró que se ha trabajado de manera conjunta, pero ha sido el Estado el que abrió la carpeta de investigación, ya que no existía en la instancia federal.“Estamos en la etapa de intercambio de información, estamos en la etapa de compartir los elementos con los que contamos”, apuntó.Concluyó que se tiene la zona de Portillo rodeada, por lo que espera que el Gobierno federal apoye un operativo conjunto.

