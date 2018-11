Un grupo de 76 exempleados municipales de Ahumada se manifestarán la mañana de este día en exigencia del pago de sus liquidaciones adeudadas –según refieren– luego de la salida del exalcalde Marcelo López.El “grupo liquidación” refirió que en días anteriores interpuso una demanda en Conciliación y Arbitraje para exigir al actual presidente municipal Juan de Dios Valle Camacho el pago de sus liquidaciones, ya que –según mencionan miembros del grupo que solicitaron el anonimato– dicho funcionario no ha tenido interés verídico de otorgarles lo que se les debe.“Nosotros lo que estamos peleando es nuestra liquidación del periodo 2016-2018. El presidente que salió, Marcelo López, no nos liquidó. Entonces, el actual quedó de respondernos por esa liquidación e inclusive una vez no lo dejamos entrar a la presidencia porque no nos daba la cara para ver qué pasó con nuestra liquidación. No ha hecho ningún movimiento para hacerlo”, dijo un exempleado de Obras Públicas a reserva de su identidad.Agregó: “Somos departamentos de Obras Públicas, del DIF, de Reforestación, de Jardines y todo lo que es de la Presidencia (…) Nos están debiendo nueve días del presidente que salió, nos están debiendo primas vacacionales, ahora nos están debiendo también nuestros aguinaldos, y nuestra liquidación”.El hombre comentó que el presidente Valle Camacho les ofreció únicamente 3 mil 800 pesos para saldar todo lo acumulado a pesar de que Jesús Villarreal, presidente del congreso de Chihuahua, dijo que les mandaron 5 millones de pesos para liquidarlos, mismos que, refieren, no han sido empleados.“Fue hace más o menos unos 25 días atrás que vino Villarreal. Nosotros le preguntamos que si había sido cierto que en el Congreso acordaron que a nosotros nomás se nos liquidara con 3 mil 800 pesos, lo cual negó. Dijo que no era cierto, dijo 'yo nunca he dicho que se les dé ese dinero, yo no estoy de acuerdo, a ustedes se les tiene que liquidar conforme a la ley, lo que corresponde y al monto de lo que ganan' ”Continuó: “A nosotros lo que nos interesa es que nos paguen nuestro dinero porque no es justo que no nos paguen. Lo que nosotros estamos peleando es que nos den lo que nos corresponde conforme a la ley, no los 3 mil 800 pesos que [Valle Camacho] nos quiere dar”.