Fija PRI audiencia para César Duarte el próximo 6 de diciembre

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario de Institucional (PRI) fijó audiencia para que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, la cual se llevará a cabo el 6 de diciembre próximo a las 12:00 horas en las oficinas de la Comisión Nacional de Justicia del PRI que encabeza Fernando Elías Calles Álvarez. En dicha audiencia, el exmandatario podrá defenderse de los señalamientos que se imputan y por los cuales le fueron suspendidos sus derechos políticos al interior del partido en octubre pasado, luego de que fue denunciado al interior del partido por el consejero político Armando Barajas. Después de más de un año, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria votó a favor de suspender los derechos político-partidarios al ex mandatario, por el proceso jurídico que hay en su contra. La decisión se tomó con base en que tal situación denigra la imagen del partido y no se quiere que ello abone en el proceso electoral 2018-2019 que se llevará a cabo en algunas entidades del país. Ahora la Comisión citó a Duarte Jáquez para que responda a las acusaciones que hay en su contra al interior del organismo político. "Tomando en consideración que el denunciado César Duarte Jáquez ha sido emplazado y notificado, de conformidad con lo establecido en el Código de Justicia Partidaria de este instituto político, se fijan las 12 horas del día 6 de diciembre de 2018, a efecto de llevar a cabo en la oficina de esta Comisión Nacional de Justicia Partidaria", se especificó en el dictamen. A esta audiencia deberá asistir también quien acusó a César Duarte ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, Armando Barajas Ruiz, quien en julio de 2016 pidió al Revolucionario Institucional la expulsión del partido del ex mandatario estatal, bajo el argumento de mala imagen para el instituto político debido a las acusaciones de corrupción que ha enfrentado. De no presentarse a la audiencia del 6 de diciembre próximo ante la Justicia Partidaria del PRI, César Duarte podría enfrentar la expulsión inmediata del partido.

