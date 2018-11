Reconoce fiscal falta de agentes en la sierra

Chihuahua.- El fiscal César Augusto Peniche reconoció que la presencia de elementos estatales en la zona serrana no es constante, aunque agregó que la seguridad en esas zonas corresponde a sus policías municipales de manera directa.“El tema de la sierra es histórico, tiene demasiados años en donde la presencia de la Policía Estatal no ha sido constante, al contrario, únicamente ha cubierto coyunturas”, señaló el fiscal.Aseguró que tienen regiones atendidas, pero que Guadalupe y Calvo, Guachochi, Urique son diferentes, además resaltó que los policías municipales son los responsables de cuidar esas regiones.El funcionario dijo que la falta de trabajar de manera oportuna con el desarrollo y fortalecimiento de las policías municipales es consecuencia de lo que está sucediendo no sólo en el estado sino en todo el país.“Por eso insistimos en que cualquier plan de seguridad a nivel nacional tiene que atender la problemática de las policías municipales, mientras no se fortalezca a estas corporaciones, va ser muy lenta la recuperación de la seguridad pública en el país”.En tanto, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) dijo que el 80 por ciento de la Comisión tiene cubiertas las zonas más conflictivas o de focos amarillos de la sierra y que es la única que junto con la Sedena y Policía Federal cubren los sitios con mayor problemática.“No se ha bajado el personal, al contrario, se ha fortalecido la corporación y contratado más, como lo es la próxima graduación de 100 cadetes para diciembre, pero también de la Agencia Estatal de Investigación, Ministerio Público y analistas”.Ambos funcionarios indicaron que aún hay vigilancia por parte de sus elementos en la Sierra de Chihuahua y que no existe abandono; sin embargo, fue su mismo personal operativo quien dio a conocer que trabajan con un mínimo de elementos, como en Creel, donde había 24 ministeriales y tras una emboscada ocurrida el pasado 6 de septiembre, disminuyó a dos agentes.Peniche aseguró ayer que el Ministerio Público de la FGE ya trabaja en la solicitud para obtener la orden de aprehensión en contra de los involucrados en el asesinato del turista norteamericano Patrick Braxton.El fiscal general no dió detalles sobre a cuántas personas se les va a girar orden y únicamente se refirió a la búsqueda del líder criminal “El Chueco”, que fue señalado por el gobernador del Estado, Javier Corral, como el autor material.Peniche aseguró que la carpeta de investigación ya fue debidamente integrada con la causa de la muerte del extranjero y que el paso a seguir en Urique es desarticular la organización que opera en esa región.

