Ocultan diputados pago de celular

Chihuahua– Desde la anterior Legislatura los diputados del Congreso del Estado no reciben dinero público bajo el concepto específico de “Apoyos de celular y gasolina”. Sin embargo ese recurso se integró a la partida de subvenciones, informó Manuel Soledad, director de finanzas del órgano.Dijo que el Congreso no paga contratos de planes de celular para ningún funcionario de la Torre Legislativa, y que cada uno asume los gastos de sus teléfonos, así como de gasolina.No obstante, señaló, el recurso aún se les hace llegar bajo otros conceptos, a pesar de que se acordó que estos dejaran de existir como partidas específicas.Diputados de la Sextagésima Sexta Legislatura consultados sobre este tema, dijeron que ellos pagan de su salario los planes de sus celulares, y aseguraron que no tienen algún monto en específico para ese fin.Añadieron que el pago por telecomunicaciones de cada diputado no sobrepasa los mil 500 pesos mensuales, cuando hasta la pasada Legislatura este concepto contemplaba otorgar hasta un millón 347 mil pesos anuales por los 33 legisladores.Con la inminente aprobación de la Ley de Austeridad Republicana a nivel federal, se analiza replicar a nivel local las medidas que arrojarían ahorros en conceptos de este tipo y en la reducción de lo que se ha llamado privilegios económicos para funcionarios de alto nivel, entre los que se incluyen los diputados.El coordinador de la bancada de Morena, Miguel Ángel Colunga, declaró que el compromiso nacional de los diputados de este partido es alinear las iniciativas que se han estado aprobando en la Cámara de Diputados y el Senado, donde se enmarca la Ley de Austeridad que buscaría terminar con privilegios y gastos de recursos ostentosos y altos sueldos, explicó.“Es hasta cierto grado una ofensa a la ciudadanía, sobre todo a la clase trabajadora con ingresos muy bajos, el compromiso es que los congresos locales metamos las iniciativas ya de austeridad”, añadió.A pesar de ello admitió que la dificultad en Chihuahua será que Morena no es mayoría, con lo que indicó que buscarán tener un acuerdo con las diferentes fuerzas políticas.“La iniciativa ya está elaborada, el problema es que no se ha logrado el acuerdo para que se apruebe, lo que no queremos es que la vayan a rechazar. La estrategia de Morena sería empatarla con el paquete económico, donde nos necesitan, pues sin la fuerza de Morena no va a pasar el paquete económico, la ley de Ingresos del Estado, no va a pasar el Presupuesto de Egresos, yo creo que ahí donde podemos hacer algo para que contemplen nuestra iniciativa”, acotó el diputado local.