Rechaza Corral mando de seguridad militar de AMLO

Chihuahua– El gobernador del Estado, Javier Corral, advirtió que Chihuahua no aceptará un mando de seguridad militar, en caso de que el próximo Gobierno federal, así lo determine. Expuso que establecer un control de las Fuerzas Armadas atenta contra la soberanía de las entidades federales. “Chihuahua no se va a someter a un mando militar”, dijo.Añadió que si se puede seleccionar cuál sería la corporación federal con presencia en la entidad, dijo que prefería a la Policía Federal y por varias veces. “Unos cuantos bribones no definen a una corporación esencial como es la Policía Federal… sabemos que no está en los policías o mandos si colaboran o no, ellos también han sido víctimas de un régimen corrupto”, añadió.Agregó que cuando se ha trabajado en coordinación con la Policía Federal han tenido buenos resultados. “No puedo desconocer el nivel de operación conjunta para hacer detenciones como la de El Larry, en la madrugada del 25 de diciembre del 2017”, declaró.Enfatizó en que es preocupante que la Guardia Nacional, corporación que ha sido planteada por el próximo Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador, pueda convertirse en la institucionalización de la militarización de la seguridad pública. Destacó que la labor del Ejército ha sido muy importante, pero no es conveniente que se opte por desaparecer a la Policía Federal. “Nuestros principales mandos policiacos en el Estado me los traje de la Policía Federal”, indicó.“Nosotros no nos vamos a supeditar a un mando militar, Chihuahua no se va a someter a un mando militar”, enfatizó. Agregó que no se puede permitir que las autoridades locales sean desplazadas.