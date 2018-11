'No nos vamos a frenar ni a caer en complicidades'

Chihuahua— Los recientes ataques contra elementos de la policía estatal, ocurridos en Juárez y Chihuahua son agresiones perpetradas por Los Aztecas y La Línea, atribuyó el Fiscal César Augusto Peniche.El Fiscal señaló que estos ataques son por la incomodidad que se les ha generado para que ellos no sigan operando en la entidad.Destacó que la actividad que han realizado, es en contra de todas las organizaciones delictivas , sólo que se ha visto una respuesta “virulenta” por parte de esos dos grupos.“No nos vamos a frenar ni caer en complicidades, tenemos que seguir trabajando por el bien de la ciudadanía”, dijo.Agregó que no se han dado deserciones de los agentes con los atentados que se presentan, se sigue trabajando en contra de los grupos criminales.El titular de la Comisión Estatal de Seguridad, Oscar Alberto Aparicio Avendaño, recalcó que más que un reto del crimen organizado hacia la institución, es una reacción al trabajo que ha realizado y los resultados obtenido junto a la FGE contra la delincuencia organizada.Expuso que la misma Fiscalía fue la que judicializó el tema del 80 y del 300, a lo que llamó golpes contundentes que se han dado a las cabezas de los diferentes niveles de las estructuras criminales, y esto ha provocado esta confrontación.“Los criminales tratan de intimidarnos para no seguir avanzando, seguiremos con las detenciones de forma contundente con los grupos criminales”, dijo.

