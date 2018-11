Dictan sentencia vs IMSS por negligencia

Chihuahua– Un juez de Distrito ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrecer disculpas públicas y brindar servicio médico subrogado con particulares, en beneficio de Enny Maldonado, quien estando embarazada, entró en coma debido a negligencias médicas, mientras era atendida en el hospital de Ginecoobstetricia de esta ciudad, el 30 de julio del 2016. A pesar de su condición, dio a luz a su bebé Aria, que el próximo mes de febrero cumplirá dos años.La sentencia emitida, obliga además a brindarle servicio de enfermería permanente, así como el derecho a guardería para la pequeña y seguridad social vitalicia, mientras que el padre de Enny deberá recibir atención psicológica, por las afectaciones que ha sufrido durante este tiempo.Ante esto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no emitió ninguna postura y a través del área de Comunicación Social se informó que la delegación estatal aún no autorizaba hacer declaraciones sobre el tema.El pasado 12 de noviembre el juez Segundo de Distrito, Arturo Alberto González Ferreiro, emitió sentencia a favor de Enny Maldonado, luego de revisar el caso y con base en las pruebas recogidas, pudo determinar que existieron graves anomalías en la atención médica que se le brindó a la joven, quien debido al embarazo sufrió un desmayo y el personal médico no le brindó la atención requerida, lo que le ocasionó daños.El abogado de la familia, Ángel Ortiz Gómez, explicó que la sentencia va en el sentido de que el IMSS deberá ofrecer disculpas públicas a la familia de Enny deberán estar libres de alguna justificación o comentarios que puedan ofender a la víctima y reconocer que no se actuó de la forma debida, esto se tendrá que hacer a la brevedad posible.La sentencia incluye que se deberá brindar servicio médico subrogado con particulares a Enny Maldonado, además de proporcionar el personal de enfermería necesario las 24 horas del día, los siete días a la semana, todo esto en el domicilio de la afectada.

