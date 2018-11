El 13% de abusadores sexuales no llega ante el MP

Chihuahua— De todos los presuntos culpables del delito por violación sexual en Chihuahua, el 13 por ciento no es consignado ante el Ministerio Público.Desde 2014 hasta octubre del año en curso, se han abierto un total de 4 mil 540 carpetas de investigación por violación.De esa cifra, fueron consignados 3 mil 915 presuntos culpables ante las fiscalías de zona en todo el estado, según datos oficiales que la Fiscalía General del Estado (FGE) proporcionó como respuesta a una solicitud de información pública, con número de folio: 129432018.La suma de todos los números arroja un promedio de 2.6 violaciones sexuales diarias, dispersas en todas las regiones del estado.El municipio con mayor número de incidencias fue Juárez, que acumuló 2 mil 135 carpetas de investigación, siendo 2017 el año donde más violaciones sexuales se cometieron, con 243 casos.Chihuahua capital acumuló 1 mil 159 casos por este delito, seguido por Delicias y Cuauhtémoc, donde las cifras bajan a 169 y 152 carpetas de investigación, respectivamente.El municipio de la región de la Sierra Tarahumara donde se cometió este delito con mayor incidencia fue en Guachochi, con 104 casos registrados, según la FGE.Aunque el año aún no termina, los 904 casos por violación registrados durante los diez meses de 2018 casi han logrado superar a la cifra total de las 908 carpetas de investigación abiertas en todo 2016.En lo que va del año, sólo 773 personas han sido consignadas ante el Ministerio Público.Esto significa que el 15.5 por ciento de los presuntos culpables por violación sexual no han sido remitidos hasta el momento. Uno de los casos más recientes sucedió en Ciudad Juárez.Un hombre fue acusado de haber violado a su hija biológica de cinco años, mientras la madre laboraba en un tercer turno como guardia de seguridad. Además, el delito por abuso sexual cometido contra niñas también ocurre con frecuencia en el estado.Desde 2016 hasta la fecha, se han cometido mil 908 delitos por abuso sexual contra mujeres menores de edad. Esto equivale a 1.7 casos cada día.El año donde se abrió el mayor número de carpetas de investigación por este delito fue en 2016, con 651 casos; seguido por 2017, con 637, y hasta los 620 delitos de abuso sexual registrados en lo que va del año en curso, según datos oficiales de la FGE.Desde 2014, la entidad se ha ubicado entre el tercer y primer lugar nacional en número de violaciones en proporción de habitantes.Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en julio del año pasado Chihuahua tuvo una tasa de 31 denuncias por cada 100 mil habitantes, por encima de la media nacional que fue de 13.8 casos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.