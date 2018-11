Muerte de Patrick pega a la imagen del estado

El asesinato del estadounidense Patrick Braxton-Andrew, de 34 años, en la sierra de Chihuahua al parecer a manos de un presunto líder del cártel de Sinaloa, fue reportado por medios de diferentes partes del mundo, lo que coloca a Chihuahua en la opinión pública internacional con un tema relacionado con la violencia.Periódicos, sitios web, agencias de noticias y estaciones de televisión dieron a conocer la historia del profesor, que llegó en octubre pasado a Chihuahua como turista y al que se le vio con vida por última vez el 28 de ese mes, cuando salió del hotel donde estaba hospedado en Urique.Medios de comunicación como The New York Times y Newsweek de Estados Unidos, el Dailymail de Inglaterra y otros de Canadá reseñan el caso de Patrick, quien al parecer fue asesinado el mismo día que desapareció.Los trabajos periodísticos en torno al estadounidense replican la historia que se generó en la sierra de Chihuahua e incluyen la versión que el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, externó a través de sus redes sociales con relación a que un líder criminal fue quien lo victimó. Los antecedentes del caso indican que para el primero de noviembre, sus familiares abrieron una página de Facebook con la intención de obtener información sobre su paradero.Al día siguiente el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, declaró que no existían indicios de que el hombre fuera víctima del crimen organizado, mientras que para el 7 de noviembre policías municipales de Urique fueron detenidos por elementos estatales y trasladados a las instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública (C4) en la ciudad de Chihuahua para que declararan sobre los hechos y establecer alguna posible relación con la desaparición.Sus armas y teléfonos celulares les fueron retirados y sometidos a revisiones periciales.El 8 de noviembre los padres del desaparecido llegaron a Chihuahua y sostuvieron una reunión con Corral Jurado y Peniche Espejel, a quienes les solicitaron localizar su hijo.• Associated Press EU• The New York Times EU• Newsweek EU• Daily Mail Inglaterra• Otros de Canadá

