Chihuahua— Con recursos de origen federal un total de casi 300 comunidades podrán tener servicio de energía eléctrica a través de fotoceldas, según declaró el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana, quien añadió que se trata de poblaciones a las cuales es complicado llevar el servicio a través del cableado de la Comisión Federal de Electricidad.Explicó que se trata de un fondo federal que se asigna directamente a los municipios, pero es la Secretaría de Desarrollo Social la que determina las comunidades que requieren esta clase de servicios.Indicó que se trata de energía limpia ya que utiliza la fuente solar para abastecer a la población, la cual está integrada por unas cuantas casas pero que este servicio representa un cambio de vida para sus habitantes. Añadió que están por iniciar el proceso de asignación.La semana pasada se supo de una institución educativa en la que viven de niños indígenas que no cuentan pocas veces llegan a tener servicio de energía eléctrica. “Tenemos miedo cuando no hay luz”, con estas palabras, una pequeña que asiste a un albergue/escuela, le pidió a la Comisión Federal de Electricidad que resuelva el problema de la falta de suministro en la comunidad en la que vive.La pequeña que acude al Instituto Tonachi, ubicado en Guachochi, y expresa que por las noches los niños tienen miedo por la oscuridad qué hay en toda la región, además de que no alcanzan a hacer su tarea.En su carta la pequeña pide que por favor arreglen los problemas con la electricidad, porque para quienes viven con ella es muy complicado estar a oscuras, en especial en la actual temporada de fin de año, cuando desde las cinco de la tarde se acaba la luz natural.Agregó que todos se ponen felices cuando regresa la luz al albergue en donde viven, pero esto ocurre de manera esporádica, debido a que prevalecen las fallas en el suministro. “Nos ponemos muy felices cuando regresa la luz pero esto es sólo por un ratito”, añadió.Al respecto el funcionario comentó que no tenía la certeza de que esta comunidad estaba entre las 300 localidades a apoyar, pero el objetivo es que todas las comunidades lleguen a mejorar su calidad de vida.

