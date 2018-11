Corre Corral con su perro y desata reclamos

Ciudad Juárez— Con su perro “Galo” a un lado, el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, participó ayer en la carrera “Kmpeón 2018, por amor a los perros”, mientras que algunos cibernautas le pidieron a través de redes sociales que pusiera más atención a los problemas de los ciudadanos.El recorrido fue de 2 kilómetros y en el evento participó también la esposa del funcionario, Cinthia Aideé Gamboa Chavira, quién llevó a “Gala”, otra de las mascotas del matrimonio.En la página de Facebook del gobernador, algunas personas realizaron comentarios con relación a que debe poner más atención en las personas que en los animales.Por ejemplo, la usuario de redes sociales Miriam Ramírez escribió: “Jajajajajajaj por Dios!!!!! Claro los perros necesitan cuidado PEROOOO Amor a nuestra gente!!!!!!!!! Ayuda a los tarahumaras, niños vulnerables”.Otro de los cibernautas, Lorenzo Navarrete, le pidió que “se echara una carrera” en la sierra y le pidió recordar que existen tarahumaras muriendo de hambre.También Irid Olguinle le solicitó poner atención a la gente de la sierra que no tiene que comer: “… Va a llegar el frío más crudo y no tienen que comer y que taparse. AUXILIO!!!!!”.Gyo Enri escribió que ojalá y el gobernador pusiera ese mismo interés en resolver la crisis en que viven los ciudadanos y enumeró la falta de seguridad, el desempleo, la impunidad y “tantas injusticias que hay”.“... y usted Sr gobernador brilla por su ausencia. Es una pena tantas expectativas que tuvimos la gente que como yo votamos por usted.... y cada día es más decepcionante su desempeño”, redactó.Además hubo ciudadanos que llamaron la atención, precisamente, al tema de la legislación a favor de las mascotas, como Susy Acosta.“Qué padre. Sin embargo seguimos esperando la publicación del reglamento de la Ley de Bienestar Animal, para que ya no tengan pretextos para no hacerla cumplir. Ha sido en verdad decepcionante que son casi dos años que se comprometió personalmente a hacerlo Sr. Gobernador, y seguimos igual”, escribió.Al final de la carrera Corral Jurado dijo que en el Gobierno del Estado les interesa promover el respeto por los animales.“Por ahí debemos empezar, si queremos avanzar como civilización humana”, escribió en Facebook.La actividad se desarrolló en la Ciudad Deportiva, de avenida Tecnológico y División del Norte de la colonia Altavista en la ciudad de Chihuahua, registró alrededor de 200 participantes.

