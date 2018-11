Grandes cadenas cubren el homicidio

Chihuahua– Los principales periódicos y cadenas mediáticas de Estados Unidos, como The New York Times, CBS, NBC, y afiliadas, publicaron ayer el asesinato de Patrick Braxton-Andrews, originario de la ciudad de Davidson, en Carolina del Norte.En el Usa Today se reportó que tras la noticia se encuentra en duelo la comunidad de Davidson, en ese estado norteamericano, de donde era originario el joven viajero. También reporta de la cancelación de clases ayer viernes en la escuela donde Patrick daba clases de español.En The New York Times se refiere la información oficial del Gobierno de Chihuahua acerca del asesinato de Patrick, con la referencia de que el crimen lo perpetuó José Noriel Iran Gil, integrante del Cártel de Sinaloa, “el cual está activo en la mayor parte del país”.Mientras que en CBS News especifica que el último lugar donde fue visto su connacional fue en Urique, en una zona “plagada de conflictos violentos por la ilegal explotación forestal, cuyos pobladores acusan de estar financiada por dinero de los cárteles mexicanos de drogas”.Así como esos medios, el crimen también se informó en sitios como TheHerald, Newsweek, NBC News, Charlotte Chronicle, entre otros.En la mayoría se habla de la barranca de Urique como una zona peligrosa y violenta, y todos refieren la información gubernamental de que José Noriel, alias “El Chueco”, es el responsable de ese asesinato, confirmado después de 18 días de búsqueda y esperanza de la familia de encontrarlo vivo. (Jaime Armendáriz)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.