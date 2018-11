Ciudad Juárez— El cuerpo del turista estadou-nidense Patrick Braxton-Andrew fue encontrado ayer por la mañana enterrado en la serranía de la localidad de Guapalayna, a unos seis kilómetros del poblado de Urique, y varios elementos de la Policía Municipal permanecen detenidos, confirmaron ayer fuentes de la Fiscalía.De manera oficial, la confirmación del hallazgo la hizo la familia a través de la página que abrieron desde el día de la desaparición.“Es con una sensación de alivio que somos capaces de confirmar que el cuerpo de Patrick ha sido recuperado, y podremos traerlo a casa pronto”, escribieron a las 21:30 horas de ayer, mientras que en contraparte, hasta ese momento las autoridades locales guardaban silencio.Según la información obtenida a través de fuentes policiacas y pobladores de Urique, los restos del estadounidense de 34 años se localizaron poco antes de las 10 de la mañana y presentaban un alto grado de descomposición.Estaba en el interior de una fosa cavada por los homicidas y que luego cubrieron con tierra para esconder la evidencia.Chihuahua— El hallazgo habría sido posible debido a referencias brindadas por elementos de la Policía Municipal que en los últimos días fueron citados a comparecer ante el Ministerio Publico. Se presume que algunos de los agentes podrían estar en calidad de detenidos, según los informantes.Al menos seis polipreventivos de Urique fueron trasladados el viernes a la capital del estado para ser interrogados, y ayer un amplio operativo integrado por ministeriales y binomios caninos (K9), se concentró en la zona donde finalmente se logró la ubicación del cadáver.El Diario intentó durante el día confirmar la información con el fiscal César Augusto Peniche y el comisionado estatal de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño, sin que ninguno de los respondiera.No obstante, las fuentes de la dependencia aseguraron que el cuerpo habría sido trasladado al área del Servicio Forense del Complejo Estatal de Seguridad (C4) para su análisis pericial y posterior entrega a los familiares.Los padres de Patrick Braxton, quienes dieron a conocer que la muerte de su hijo fue a manos de un capo del crimen organizado, expresaron el viernes en entrevista a un medio de comunicación de Carolina del Norte, The Charlotte Observer, que permanecerían en México hasta que pudieran llevar consigo los restos de su hijo.“Es una tragedia que no debía haber sucedido, y que no sabemos por qué pasó”, lamentó el padre, Gary Andrew en esa entrevista.Anoche, en la página de Facebook Missing/Desaparecido Patrick Braxton Andrew dieron a conocer que en breve podrían retornar los restos del estadounidense a casa.Hasta antes del hallazgo, los informantes de la Fiscalía, y de los que también hizo mención el gobernador Javier Corral sin precisar de quiénes se trataba, habían permitido establecer que Patrick había sido asesinado.Corral afirmó en declaraciones públicas que detrás del asesinato se encuentra el crimen organizado, en específico José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, perteneciente al Cártel de Sinaloa, con quien Patrick coincidió en una fiesta. El móvil del crimen no ha sido establecido de manera oficial.De acuerdo con testimonios que han salido a la luz, el 28 de octubre, dos días después de haber llegado a Urique, Patrick salió a caminar por el poblado. Se presume que ingresó a un hotel, al que pobladores identifican como Barranca de Urique, donde “El Chueco” e integrantes de su grupo se encontraban.El hotel está cercano a una área del río conocida como La Playita, donde, de acuerdo con información del gobernador, fue asesinado.Se espera que el cuerpo arroje mayor evidencia sobre lo que sucedió el día de su asesinato.Patrick era originario de Davidson, Carolina del Norte, y sus familiares y amigos lo describen como una persona apasionada por los viajes y la cultura latinoamericana, su gente y su idioma, por lo que era profesor de español en el Davidson College.Su visita a México involucraba sumarse a la celebración del Día de Muertos, y eligió como destino Chihuahua para viajar en el tren Chepe y conocer la Sierra Tarahumara. Era la primera vez que visitaba la zona serrana.José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, aun no ha sido capturado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.