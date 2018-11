Declaran más policías de Urique por asesinato de Patrick

Seis elementos de la Policía Municipal de Urique fueron trasladados ayer desde la zona serrana a Chihuahua para declarar, dentro de las investigaciones que realiza Fiscalía por el asesinato del turista estadounidense Patrick Braxton Andrew, confirmaron ayer fuentes al interior de la dependencia.Las autoridades no confirmaron si el traslado obedece a una comparecencia o si se desprende de alguna orden de aprehensión.Esta es la segunda vez que polipreventivos de ese municipio son presentados ante el Ministerio Público desde que se dio a conocer la desaparición del joven de 34 años.La primera vez fue el 8 de noviembre, cuando elementos de la división de Operaciones Especiales y de Proyectos Especiales de Comisión Estatal de Seguridad desarmó en el poblado de Urique a los 13 agentes que integran la Policía Municipal por un requerimiento de presentación ante la Fiscalía.Durante su estancia en esta capital se les aseguraron 13 celulares y 5 radios de comunicación, mismos que se dijo serían sometidos a análisis y ver si contenían evidencia.De manera extraoficial se informó que de esas declaraciones se desprendieron los indicios de que Braxton había sido asesinado.Hasta ayer por la noche la Fiscalía no informó de manera oficial las razones por las que de nueva cuenta seis polipreventivos habían sido requeridos.De manera paralela y para emprender un rastreo más afondo, la Comisión Estatal y la Fiscalía, enviaron a los elementos que integran las unidades de K9, ahora para buscar un cuerpo por medio de los caninos.Los agentes salieron ayer por la mañana para integrarse a las labores en el municipio serrano.De manera oficial se informó que en cuanto a evidencia física, únicamente hay rastros de sangre que fueron localizados en el interior de una cabaña, y que son cotejados con el ADN de los padres del turista.Los resultados, de acuerdo con los expertos, estarán listos la próxima semana, sin error alguno gracias a que las muestras que se tomaron en la cabaña, no estaban contaminadas.

