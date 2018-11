Cuauhtémoc puede ser destino para migrantes

.- La vocación productiva de la región, los bajos niveles de desempleo y los altos niveles de salario que se cotizan en el municipio, son elementos que junto con la poca densidad poblacional, pueden atraer a migrantes centroamericanos que puedan laborar en Cuauhtémoc, a través de visas humanitarias o de trabajo.Lo anterior fue mencionado por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social Ana Luisa Herrera, quien mencionó que existen elementos favorables en cuestión de economía que hacen atractivo a Chihuahua para la estadía de las caravanas migrantes.Según estadísticas de dicha secretaría, Chihuahua registra un 3.1% de desempleo y un “alto nivel de formalidad”, situación que para el caso de Cuauhtémoc, según información de Canacintra, se tiene una intención de no mantener salarios bajos como los de que ofrece por ejemplo el sector maquilador.Al momento, no se tienen identificados casos de migrantes que hayan decidido integrarse al sector laboral, sin embargo, existen mecanismos como las visas humanitarias y las visas de trabajo, que permiten esa certeza jurídica tanto para el trabajador, como para quien lo contrate, y agregó casos como el grupo de haitianos que ya labora, con esta visa humanitaria, en el estado.La intención como secretaría, es de mantener el cumplimeinto del marco legal para ofrecer condiciones de trabajo para el empleado, que garantice su desarrollo personal y profesional.Para el caso de Cuauhtémoc, se presenta un fenómeno de migración interna en su mayor proporción y algunos de otros estados en donde se cobija a través de la Stpys con el transporte seguro y de reuniones con empleadores para que trabajen en las mejores condiciones.Finalmente comentó que para el caso de las oportunidades de trabajo en el estado, se tendrá que esperar a que migrantes que no puedan cruzar a los Estados Unidos, deseen quedarse en el estado para luego buscar de manera paralela, la legalización de su estancia y fomentar su contratación formal, para evitar casos de explotación.

