Enfrentan indígenas carencias de servicios de salud y agua potable

Las carencias en salud en la región serrana no sólo se limitan a centros de salud y personal médico para atenderlos sino que se extiende a los medicamentos, particularmente aquellos utilizados para las enfermedades crónico degenerativas como la hipertensión y la diabetes.De acuerdo con habitantes y líderes indígenas de Bocoyna, la existencia de dichas medicinas es intermitente, pero la enfermedad no, por lo que los “faltantes” afectan negativamente a los enfermos que sufren un continuo “sube y baja”.“A veces sí hay medicinas pero de repente pasan muchos meses en los que no hay nada. Cuando eso pasa tenemos que buscar la manera de comprarlos pero no siempre se puede porque el dinero no alcanza”, dicen los afectados.A lo anterior se suma la falta de servicios de agua potable y drenaje lo que coloca a los pobladores en un riesgo alto de sufrir enfermedades infecciosas, particularmente gastrointestinales e incluso de la piel, debido a que en muchas ocasiones utilizan agua contaminada para bañarse o lavar la ropa.“Hace mucho que estamos pidiendo que nos apoyen con el agua pero nadie nos ha dado una respuesta. También queremos tener letrinas pero acá es muy difícil que nos hagan caso. Ha habido muchas promesas de que van a venir a apoyarnos con eso pero, no pasa nada. Seguimos igual”, se lamentan los ciudadanos.Cuestionado sobre el tema, el presidente seccional de Creel, Esteban Pérez Baldenegro, reconoció las carencias que afectan a los pobladores y la urgente necesidad de atenderlos.“En cada comunidad las necesidades son diferentes pero lo que persiste en todas, es la falta de agua potable. Yo he sido promotor de salud y en lo que conozco, para ellos es muy importante hacer sus letrinas, que haya campañas de limpieza, pero, lo más urgente es el agua. También hay necesidad de alumbrado. En cuanto a las medicinas, hasta donde sé, en lo general hay abasto pero sí tenemos problemas con medicamentos para la hipertensión y la diabetes, falta insulina especialmente. De pronto llegan pero se terminan y sí se batalla con eso porque en las comunidades indígenas también están presentándose este tipo de padecimientos”, indicó.En un recorrido por las rancherías cercanas a Creel, se pudo constatar que en las orillas de la mancha urbana y a unos cuantos kilómetros del poblado -incluido en el catálogo de Pueblos Mágicos y promocionado como uno de los destinos turísticos más importantes del estado- las carencias de los habitantes indígenas son muchas y hacen evidentes las diferencias entre la “zona turística” y las comunidades donde las mujeres aún lavan sobre una piedra en pequeños riachuelos contaminados.

