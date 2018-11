Chihuahua— El 74.7 por ciento de los chihuahuenses encuestados desaprueban el desempeño del gobernador Javier Corral Jurado, a poco más de dos años del inicio de su administración, de acuerdo con la encuesta denominada “Así van los 32 gobernadores”, que realiza la Casa Arias Consultores y se publica de manera trimestral en la Revista 32, y coloca al gobernador de Chihuahua en el lugar 12 entre los peor evaluados.En noviembre del 2017, a un año de haber jurado al cargo, la aceptación del mandatario estatal era del 30 por ciento, hoy se ha desplomado a un 22.9 por ciento, mientras que el 2.4 por ciento de los encuestados manifestaron indiferencia hacia el desempeño del jefe del Ejecutivo estatal.Los números que arroja la encuesta no le son favorables al gobernador del Estado, pues únicamente en el rubro de corrupción se ubica entre los mejores del país sin alcanzar los primeros diez lugares, ubicándose en la décimo segunda posición, a pesar de que casi el 80 por ciento de los encuestados consideró que la corrupción en el estado no ha disminuido.El rubro en el que Corral Jurado está peor evaluado es en seguridad, de acuerdo con los porcentajes, colocándose en el lugar 11 entre los peores, debido a que el 88.7 de los ciudadanos consideran que no ha reducido la violencia en el estado; el 7.7 por ciento afirma que sí existen mejorías y un 3.6 por ciento indica que no sabe.Otro de los rubros en los que el Gobierno de Chihuahua ha sido criticado es en el referente a los servicios de salud, la encuesta “Así van los 32 gobernadores” ubica a Corral Jurado en el lugar 11 de los peores del país, ya que el 80.3 por ciento de los encuestados señala que no existe mejoría en materia de salud y un 17 por ciento manifiesta que sí la hay.En obra pública, Corral Jurado se posiciona en el lugar 26 del país, el 80.4 por ciento de la población considera que la obra pública en Chihuahua es nula y sólo el 16.6 por ciento refiere que se ha incrementado el trabajo en ese rubro.De igual modo, la confianza de los empresarios para invertir en Chihuahua no es favorable, la percepción ciudadana indica que no existe confianza en las autoridades locales, tal como lo establece el 64.6 por ciento de los encuestados, ubicando a la entidad dentro del “top ten” entre los que menos confianza para invertir generan.A la pregunta explícita, ¿qué tanta confianza le inspira el gobernador de su estado?, el 76.3 por ciento de los chihuahuenses encuestados manifestó que no confían en Javier Corral Jurado, mientras que el 23.7 por ciento sí confía en el mandatario estatal.En contraparte, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, ocupa el primer lugar de la encuesta alcanzando un histórico 80 por ciento de aceptación, seguido por el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, quien también rompió récord de aprobación ya que prácticamente el 65% de los ciudadanos aprueba su desempeño. En tercer lugar se ubica el gobernador José Rosas Aispuro de Durango, con un porcentaje del 53%, muy por encima del promedio nacional que es del 29.6%.Asimismo, se da a conocer que Manuel Velasco Coello, de Chiapas, es el gobernador peor evaluado, con apenas el 2.4 por ciento de aceptación; el podio de los peores lo completan Arturo Núñez Jiménez, gobernador de Tabasco, con una aprobación del 2.5 por ciento y Francisco Vega de Lamadrid, de Baja California, con el 6.6 por ciento.