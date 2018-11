Paga Estado millones por imagen financiera

Ciudad Juárez— El Gobierno estatal pagó al menos 3.8 millones de pesos el año pasado por reportes que elogian su manejo crediticio.La contratación de empresas calificadoras como HR Ratings, que esta semana evaluó satisfactoriamente a la entidad, es parte de los gastos por manejo financiero de la deuda pública del Estado.En lo que va del año, la calificadora ha emitido 15 reportes de diferentes entes de Gobierno, todos pagados con recursos públicos.Considerado como uno de los ejes del programa operativo anual de la Secretaría de Hacienda, el pago a las calificadoras fue de al menos 3.8 millones de pesos el año pasado.El Programa Operativo Anual autorizado en 2017, informa que dentro del eje de administración financiera y deuda pública se destinaron 854 mil 688 pesos para la firma de contratos con agencias calificadoras, mientras que 3 millones 44 mil 928 pesos se pagaron para reuniones con funcionarios acreedores con calificadoras, integración de indicadores financieros e informes requeridos para las calificadoras de riesgo u otras instancias.En total fueron 3 millones 899 mil 616 pesos pagados a las agencias.Desde enero de este año y hasta el 13 de noviembre, HR Ratings ha publicado 15 reportes de evaluación y calificación de la deuda de la entidad, algunos referidos a obligaciones de largo plazo y otros a instrumentos como las emisiones bursátiles de Fibra Estatal Chihuahua o las operaciones de reestructura de créditos.La contratación de las agencias calificadoras está inscrita dentro del eje de gobierno responsable y eficiencia gubernamental del Programa Operativo Anual de la Secretaría de Hacienda para 2018, al igual que en 2017.El objetivo del gasto en los reportes es, de acuerdo con los documentos oficiales de Hacienda, “contribuir a mejorar los mecanismos que permitan promover el desarrollo de una estructura financiera sustentable a través de finanzas públicas fortalecidas y financiamientos equilibrados”.En los avances de resultados que por obligaciones de transparencia hace públicos Hacienda estatal se informa que desde el primer trimestre de 2018 se firmaron los convenios para la contratación de calificadoras, aunque el detalle de contrato y montos no están disponibles en la información ofrecida por la dependencia.La información del cumplimiento de metas y objetivos de la Secretaría de Hacienda, disponible en obligaciones de transparencia, indica que el área responsable de los pagos es la Dirección General de Egresos, aunque los contratos, convenios y facturas permanecen como “registro interno” de la secretaría.En todos los documentos, disponibles en la página www.hrratings.com, se especifica que han sido realizados a solicitud del Estado de Chihuahua y que han generado las cuotas debidas.“La calificación antes señalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación”, se detalla en todos los reportes.Añade: “En nuestra página de Internet www.hrratings.com se puede consultar la siguiente información: (I) El procedimiento interno para el seguimiento a nuestras calificaciones y la periodicidad de las revisiones; (II) los criterios de esta institución calificadora para el retiro o suspensión del mantenimiento de una calificación, y (III) la estructura y proceso de votación de nuestro Comité de Análisis”.El Diario solicitó a la Secretaría de Hacienda los montos que han sido pagados a HR Ratings y a otras agencias calificadoras de riesgo, sin embargo al cierre de la edición el área de Comunicación Social no había respondido a las preguntas.Aunque la agencia sí ofrece un rango de precios por sus servicios de calificación de riesgo.“Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores generalmente varían desde US$1,000 a US$1,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisión. En algunos casos, HR Ratings calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular por una cuota anual. Se estima que las cuotas anuales varíen entre US$5,000 y US$2,000,000 (o el equivalente en otra moneda)”, abunda la agencia en sus reportes.

