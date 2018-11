Cuauhtémoc— Un policía municipal de Cuauhtémoc, quien era parte de una lista de 15 elementos bajo amenaza del crimen organizado, murió ejecutado ayer, informaron las autoridades. La víctima, identificada como Luis Carlos González Molinar, estaba comisionada como escolta del director administrativo de la Policía Municipal en Cuauhtémoc, Efrén Peñaflores Rodríguez.Su nombre —junto al de otros 14, incluido Peñaflores— fue citado en el video del narcointerrogatorio en el que un grupo armado cuestiona al polimunicipal Jesús Andrade Chagoya, sobre la protección de policías municipales al llamado Cártel del Tigre.El pasado 31 de octubre, tras el hallazgo del cuerpo de Andrade y la difusión del video, el Ayuntamiento de Cuauhtémoc informó que los elementos bajo amago habían sido retirados de sus funciones, salvo aquéllos que por su voluntad habían decidido seguir en las filas de la municipal.Luis Carlos González Molinar era uno de los que decidieron quedarse. A las 5 de la mañana de este viernes, su cuerpo sin vida se localizó en las calles Juárez y Prolongación Gómez Morín.Quedó tendido en la vía pública, a un lado del camellón. Vestía un pantalón de mezclilla color azul, sudadera color azul y unas botas de trabajo color café. Estaba atado de las manos. En el lugar se embalaron cuatro casquillos de un arma calibre .223.Según informó el presidente municipal, Carlos Tena Nevárez, el agente estuvo los días miércoles y jueves de descanso. El miércoles acudió a un festejo en la capital del estado y el jueves estuvo en un taller. Después acudió a visitar a un amigo, y de ahí —comentó el edil— ya no se supo sobre su paradero hasta su hallazgo sin vida.Cuestionado sobre esta lista de policías vinculados en un video por un grupo armado con otros criminales, Tena Nevárez mencionó que no ha visto el video y desconoce los nombres de los agentes presuntamente vinculados; sin embargo, recordó el protocolo de separación de su encargo en solidaridad a las peticiones de las familias.“Esto nos obliga a reforzar la seguridad. Este muchacho no andaba en ninguna situación delicada”, mencionó.Sobre el caso, el fiscal de la Zona Occidente, Jesús Manuel Carrasco Chacón, indicó que hasta el momento ninguno de los agentes mencionados en el video había sido citado por el asesinato del policía Jesús Andrade Chagoya; sin embargo, al coincidir este homicidio con lo señalado en este video, se establece la necesidad de citarlos, entre ellos al actual director administrativo, Efrén Peñaflores Rodríguez.

comentarios

