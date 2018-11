Nuevo esquema de seguridad no contempla fortalecer a policías: Peniche

.- Sobre el tema de la guardia nacional y el esquema de seguridad que anunció el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el fiscal general, César Augusto Peniche, resaltó que le faltó tres cosas importantes a ese documento, la principal, "fortalecer a las policías municipales",El titular de la FGE señaló que los fiscales del Estado ya analizan el documento con mucho detenimiento, y se va hacer un concentrado de la opinión de cada uno, y de ahí se sacará una conclusión ya consolidada por parte de la Fiscalía."Veo que necesita, y no lo ví en el documento, fortalecerse la figura de las policías municipales, no es una estrategia que va en el sentido vertical de arriba hacia abajo, cuando realmente esa estrategia se ha practicado en otros sexenios, y lo que hace falta es fortalecer a las policías, mientras no suceda las tareas en materia de seguridad estarán incompletas", expuso.Como segundo tema, no se vio en el documento cuáles son los delitos que van a quedar alojados en la materia federal y cuales en la local, y en aquellos en la que los estados deban intervenir en el combate a los delitos del orden federal, no está establecido cual va ser el apoyo de la federacion a los estados, aseguró el funcionario.Dijo que es una observación preliminar de una presentación que se dió el pasado miércoles, pero falta conocer todos los elementos de la estrategia para poder tener una opinión más exacta."Es una necesidad volver a recuperar la capacidad de los municipios, hay dos o tres que no tienen policía municipal y alrrededor de 50 en donde los elementos carecen de equipo, policías", señaló.Resaltó que para el siguiente mes deben tener condición más favorable porque ven una federación que está preocupada por los temas de seguridad y habrá mayor coordinación con el estado, pero hace falta fortalecer a las policías."Se requieren recursos, algunos municipios que de manera consistente nos han estado pidiendo patrullas porque no tienen, hay menos de cinco vehículos y la mitad están descompuestas, con esa definición es prácticamente imposible atender municipios de una gran extención territorial y que tienen una grave complejidad por la presencia de grupos criminales", añadió.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.