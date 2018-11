Nueva alerta de EU para que estadounidenses no visiten Chihuahua

El gobierno de Estados Unidos actualizó las alertas de viaje para sus ciudadanos que viajan a Chihjuahua y exhortó a mantenerse alerta y atender las recomendaciones de seguridad.En un comunicado, la embajada de Estados Unidos dio a conocer la actualización de las Alertas de Viaje para el país que fueron emitidas el 10 de enero pasado y que incluyó las revisiones subsecuentes a los distritos consulares específicos.Indicó que en general se mantiene el nivel de la Alerta de Viaje para México y la evaluación específica por estados, aunque sugiere aumentar precauciones en algunas ciudades de Chihuahua, Coahuila , Durango, Morelos, Nayarit y Oaxaca.En el aviso, disponible travel.state.gov, describió las condiciones de seguridad en cada estado y refleja las más recientes restricciones del gobierno estadunidense a los viajes de su personal.Recomendó no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, que poseen una alerta de viaje cuatro, debido a una mayor probabilidad de riesgos y limitada habilidad del gobierno estadunidense de apoyar en caso de emergencia.Sugirió a los empleados del gobierno de Estados Unidos no viajar entre ciudades después del anochecer, tomar taxis en la calle y confiar en los vehículos despachados, incluso desde servicios basados en aplicaciones como Uber, o desde taxis regulados.Consideró que los empleados del gobierno no pueden conducir desde la frontera entre Estados Unidos y México, hacia o desde las partes interiores de este país, con la excepción de los viajes de un día dentro de Baja California, y entre Nogales y Hermosillo en la Autopista Federal Mexicana 15D.La representación estadounidense subrayó que las Alertas de Viaje no reflejan la naturaleza de las relaciones bilaterales y forman parte de su compromiso por informar y proteger a ciudadanos estadounidenses que viajan o residen fuera del país.La relación vital entre ambos países involucra a todas las agencias del gabinete estadounidense y "estamos más comprometidos que nunca a colaborar estrechamente como socios para alcanzar seguridad y prosperidad para los ciudadanos de nuestros dos países".

