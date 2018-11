Asesinó narco a Patrick

Urique- La búsqueda concluyó de manera trágica. Patrick Braxton-Andrew, un profesor de Carolina del Norte que había sido reportado como desaparecido, fue asesinado en el municipio de Urique, en la Sierra de Chihuahua.El Gobierno chihuahuense confirmó ayer que el norteamericano de 34 años murió el mismo día de su desaparición en un lugar conocido como La Playita, en el municipio de Urique, a manos del narcotraficante José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”.“Puedo decir que fue un cobarde y brutal asesinato, de una persona totalmente inocente y un hombre limpio, cuyo infortunio fue cruzarse en su camino con este malandro”, publicó el gobernador Javier Corral en sus redes sociales.Patrick Braxton Andrews, fue asesinado por un grupo delictivo que opera en la zona de Urique, confirmó la familia del joven estadounidense de 34 años, a través de la página oficial que se creó con el objetivo de reunir datos que pudieran dar con su localización. El gobernador Javier Corral Jurado confirmó ayer la muerte del estadounidense Patrick Braxton-Andrews.Indicó que, de acuerdo a investigaciones, fue asesinado el domingo 28 de octubre, en un lugar conocido como La Playita, en el municipio de Urique, a manos del narcotraficante José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco”.Dijo que fue un cobarde y brutal asesinato, de una persona totalmente inocente, un hombre limpio cuyo infortunio fue cruzarse en su caminar con el traficante de drogas.“Le ofrecí a él (a Gary Baxtron, el padre de Patrick) y a su hermosa familia, no sólo que encontraremos el cuerpo de Patrick, sino que haremos justicia y daremos castigo ejemplar a este delincuente y su gavilla, a quienes paradójicamente, al actuar con esa cobardía ponen fin a su influencia y control de esa zona, bajo el Cártel de Sinaloa”, declaró.Aseguró que nada va a detener a la justicia hasta capturarlo; se podrá tardar un poco o mucho, pero se capturará a Portillo Gil.Elementos del Grupo K-9 y agentes de policía estatal viajarán este día a Urique para encabezar las labores de búsqueda del cuerpo de Patrcik Braxton-Andrews, confirmaron fuentes al interior de la dependencia. El pasado lunes se dio a conocer sobre el hallazgo de rastros hemáticos, así como armas y equipo táctico al interior de una habitación del hostal “Cabañas de Beckman” que se localizan en la Mesa de Arturo, poblado al que se extendió la búsqueda de Patrick, los rastros de sangre fueron cotejados con muestras de ADN de los padres del joven, trabajo que realizó la FGE.En la página la página de Facebook Missing/Desaparecido - Patrick Braxton-Andrews: se publicó el hallazgo.“Patrick murió haciendo lo que amaba, viajando y conociendo a la gente. Únete a nosotros en la celebración de su vida como él querría que hagamos. Siempre recordaremos a Patrick y su alegría por la vida. Te queremos, pba. La familia pide a los medios de comunicación que respeten su privacidad durante este difícil momento. (Sic.)” agrega la página.Originario de Davidson, Carolina del Norte, Patrick era maestro de idiomas, sin embargo, renunció a su trabajo y emprendió un viaje por varios países de América Latina, luego de llegar a Barrancas del Cobre, visitó el poblado de Urique, en donde se hospedó en un hotel de la cabecera municipal, el día 28 de octubre salió y dejó sus pertenencias en la habitación, pobladores confirmaron haberlo visto, pero no lo vieron regresar.Tras informarse su desaparición, la Fiscalía General del Estado (FGE) en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad (CES), implementó un operativo de búsqueda para el cual se desplegaron a más de cien agentes, días después, el número de personas se incrementó a 150, sin embargo los trabajos resultaron infructuosos.Mientras se realizaban los trabajos de búsqueda, en redes sociales, amigos y familiares de Patrick iniciaron un movimiento utilizando los hashtags #findpato y #buscapato, se creó además una cuenta de correo y se proporcionó un número telefónico para que aquella persona que tuviera información sobre el caso la pudiera proporcionar por los canales adecuados.La investigación toco a los policías municipales de Urique, fueron detenidos por elementos estatales y trasladados a las instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública (C4) en la capital del Estado, con el objetivo de que rindieran su declaración sobre los hechos y poder establecer alguna relación con la desaparición del Patrick.A los agentes municipales se les retiraron sus armas y sus teléfonos celulares, mismos que fueron investigados, incluso la presidente municipal de Urique, Mayra Díaz acudió al C4 para estar al tanto de las indagatorias y hasta el momento no se ha informado sobre los resultados obtenidos.Ayer, alcaldesa visitó Palacio de Gobierno en donde sostuvo una reunión con el gobernador Javier Corral Jurado, sin embargo, al salir expresó que no se abordó el tema de Patrick y que las investigaciones corrían a cargo de la FGE, así mismo, descartó vínculo entre el crimen organizado y la desaparición.Durante las acciones de búsqueda, se contó con drones y aeronaves que sobrevolaron la zona, así como con rescatistas que realizaron descensos a “rappel” por la barranca con el objetivo de poder ubicar al joven en alguna grieta o cueva de la zona, sin embargo, todos estos esfuerzos fueron en vano.Los padres de Patrick Braxton-Andrews llegaron a Chihuahua a principios de este mes, sostuvieron una reunión con el gobernador Javier Corral Jurado y con el fiscal César Peniche Espejel, a quienes les solicitaron localizar su hijo.El 24 de octubre, Patrick salió de Carolina del Norte y voló a la Ciudad de México y luego a ChihuahuaEl 25 viajó en tren a las Barrancas del CobreEl 27 llegó a UriqueEl día 28 la familia recibió su último mensaje a las 15 horas. Después no se supo más de élEl 15 de noviembre, las autoridades revelaron que fue asesinado por un grupo criminal

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.