Tiene FGE en la mira a 'El Chueco'

Chihuahua— Noriel P.G., alias “El Chueco”, líder de un grupo delictivo que controla la región de Urique, es uno de los objetivos principales del gobierno estatal , informó el fiscal César Augusto Peniche Espejel y aseguró que pronto estará ante la justicia respondiendo por las actividades ilícitas que realiza.El pasado martes, el gobernador Javier Corral Jurado y el propio fiscal Peniche, estuvieron en Urique supervisando los trabajos de búsqueda para localizar al turista Patrick Braxton-Andrews, quien desapareció el pasado 28 de octubre.La visita de los funcionarios se da luego del hallazgo de rastros hemáticos al interior de una cabaña ubicada en la Mesa de Arturo, municipio de Urique, estos rastros serán analizados con el ADN de los padres de Patrick para establecer si corresponden al joven.Aseguró que por el momento no existen datos que puedan sustentar un posible vínculo de la desaparición del turista estadounidense con el crimen organizado.La población de Mesa de Arturo es una de las áreas controladas por el líder criminal Noel. P. G. alias “El Chueco”, y fue incluida en la búsqueda de Braxton-Andrew, se localiza a 10 kilómetros de la cabecera municipal de Urique, y desde hace varios años ha sido escenario de situaciones violentas.El titular de la FGE expresó que no se puede descartar un coaptación o influencia del grupo criminal que opera en aquella región sobre las policías municipales de la zona, pues manifestó que existe una debilidad en las corporaciones policiacas que ya se ha expuesto en varias ocasiones y por eso es que se realizan investigaciones en ese sentido.Noriel P., es un joven de no más de 30 años que tiene bajo su mando a decenas de personas que suelen vigilar la región de Urique, pero principalmente las comunidades de Ciénega de Trejo, Mesa de Arturo, Bahuichivo, Cerocahui y San Rafael, entre otras.“El Chueco” tiene relación con otros líderes de grupos que tienen el control de los municipios cercanos, como Guazapares y Chínipas, el pasado mes de abril del año pasado, trascendió que Noriel P., había caído muerto en una balacera, pero posteriormente lo vieron en un festejo en una ranchería del municipio de Urique.Peniche Espejel afirmó que esta persona es investigada de hace tiempo y representa uno de los objetivos prioritarios del gobierno, razón por la que confió en que pronto pueda ser presentado ante las autoridades y responda por la serie de delitos que ha cometido en aquella zona.Agregó que la búsqueda de Braxton-Andrews no se detendrá y habrá de mantenerse hasta que se logre localizar.y que en días pasados sostuvo una reunión con los padres del joven extraviado a quienes les informaron sobre las acciones que se han realizado en la búsqueda y que mantienen estrecha comunicación con ellos.

