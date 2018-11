'Antirrevolucionario' le dicen a Corral

Cuchillo Parado– Pobladores de Cuchillo Parado –considerado la cuna de la Revolución – le recriminaron a Javier Corral el no haberles permitido la entrada al evento solemne con motivo de la conmemoración de Toribio Ortega y el arranque de las batallas de la Revolución Mexicana, por lo que lo calificaron de porfirista y antirrevolucionario.Jesús Benjamín Nogueira quien dijo ser nieto de mayor Omar Nogueira perteneciente al 35 regimiento de caballería, se lanzó en contra del mandatario: “Javier Corral es nacido en El Paso, Texas, ellos son porfiristas, son empresarios, están con la clase pudiente. A ellos no les interesan estos actos de la Revolución donde se recuerda a quienes dieron su sangre por nosotros”.Junto a él otros descendientes directos de veteranos de la Revolución criticaron el hecho de que el gobernador ha manifestado su deseo de cambiar estas celebraciones a otro municipio, como lo es Guerrero.Asimismo recriminó el actuar del mandatario al no participar en la cabalgata como es tradición en Cuchillo Parado, así como no formar parte de los festejos populares y hacer una presentación sin mucho ánimo.“Ellos están gozando de lo que nos corresponde a los descendientes de los veteranos de la Revolución, los que ofrendaron su vida por esta patria. Ellos no nos permitieron entrar a la sesión solemne, porque es para el pueblo, no para ellos, para una camarilla de gobernantes panistas que están en contra de los postulados por la Revolución”, acotó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.