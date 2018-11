Pocos peritos... y muchos muertos

Sólo 39 médicos con la especialidad de “peritos profesionales” laboran en el Servicio Médico Forense (Semefo), de la Fiscalía General del Estado (FGE), para atender y practicar las necropsias de miles de víctimas de homicidios en el estado.Este personal resulta insuficiente, ya que según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a septiembre del presente año se perpetraron en Chihuahua un total de mil 427 homicidios dolosos, por lo que la carga laboral es significativa.En promedio al mes son asesinadas alrededor de 158 personas, en las cuales se utilizaron principalmente armas de fuego, y como segundo instrumento, arma blanca.Mediante la solicitud de acceso a información a través del Portal Nacional de Transparencia (PNT), con fecha del pasado 10 de octubre del presente año, identificada con número de folio 119002018, Juan Urbina, titular de la Unidad de Transparencia, respondió que en la Fiscalía Zona Centro hay diez peritos con la categoría de “Médico Perito Profesional”; en la Fiscalía Zona Centro existen once, mientras que en la Zona Occidente siete y en la Zona Sur un total de once expertos.Dentro de las funciones que desempeña dicho personal se detalla textualmente lo siguiente: “Proporcionar apoyo a las unidades de investigación del Ministerio Público en emitir dictámenes en materia forense.Establecer las causas que desencadenaron la defunción y descartar o sustentar la presencia de un ilícito (homicidio), así como seleccionar los elementos que pudieran establecer el tiempo transcurrido entre el estudio de la necrocirugía y muerte”.La información detalla que con la categoría de “prodisector”, quien es la persona que apoya al médico legista en el procedimiento de la necropsia, así como recabar muestras para estudios forenses y apoyar en la realización del informe médico de necrocirugía hay 14 plazas en la Fiscalía Zona Norte; once en la Zona Centro; dos en la Zona Occidente y tres en la Zona Sur.Como “odontólogo” forense sólo existen tres plazas, una en la Norte y dos en la Zona Centro.Como “antropólogo” y “perito coordinador de área” hay sólo uno en la rama, refiere el informe. Aparece nuevamente la categoría de “Antropólogo, perito técnico”, con dos plazas en la Fiscalía Zona Centro.

