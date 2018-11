Ciudad Juárez— Miles de ejemplares de Cambio 16, el semanario de Gobierno del Estado, fueron detectados ayer como materia prima en un establecimiento dedicado a la fabricación y venta de piñatas.Los impresos del medio de propaganda oficial estaban ubicados al lado izquierdo de la entrada, apilados en al menos una veintena de pacas cubiertas a medias con papel acartonado, envoltorio por cuyos huecos pudo observarse el título del tabloide.Personal de la tienda Materias Primas de Juárez (Mapri) confirmó que los ejemplares serían utilizados para la fabricación de piñatas, y que quien llevó al local dicha cantidad fue su patrón, de nombre Rafael Pacheco, quien, dijo el empleado, sólo acude de vez en cuando. Cambio 16 audio from El Diario de Juárez on Vimeo El hallazgo sucede un día después de que Antonio Pinedo, coordinador de Comunicación Social, dijo ante el Congreso que la población chihuahuense “devora” el semanario elaborado por el Gobierno estatal.No obstante sus afirmaciones, y a que las arcas estatales han destinado más de 34 millones de pesos en la impresión y distribución del periódico, se ha documentado que los ejemplares llegan por paquetes a tiraderos de basura o terminan apilados en las oficinas de Gobierno.Se consultó al Estado si ha impuesto algún mecanismo de control para evitar que los ejemplares terminen empleados en circunstancias similares.“Con las experiencias que hemos tenido, hemos tomado muchas medidas de supervisión y va muy bien. Tenemos personal que recorre los lugares donde se pone (el semanario) en dependencias públicas y estamos haciendo recorridos constantes y resurtiendo.“A verificar (el destino de Cambio 16) tenemos asignadas dos personas, bueno tres con la persona que reparte porque está checando constantemente”, mencionó Pinedo en entrevista con El Diario.Agregó: “No distribuimos tanto periódico en Juárez como para tener un ejército de supervisores. En Ciudad Juárez estamos distribuyendo ahorita alrededor de unos 30 mil ejemplares por semana; son 200 en cada paca (los que se distribuyen)”.Respecto a la utilización del semanario como material de piñatas, Pinedo dijo que se le hace muy raro porque “una veintena de pacas son 4 mil ejemplares”.Además refirió: “De algo estoy absolutamente convencido: no pueden ser de los últimos tres meses o dos meses. Sería imposible (…) porque hemos incrementado nuestra supervisión”.Aun así, los ejemplares apilados en la piñatería están fechados del 24 de septiembre al 1 de octubre de 2018.A través de una consulta en Transparencia, El Diario pudo identificar que la persona encargada de distribuir el semanario en esta frontera es Luis Sáenz Brena, quien previamente se desempeñó como jefe de oficina del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH) en Juárez.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.