Reconoce fiscal error en muerte de doctora

Chihuahua— El fiscal César Augusto Peniche Espejel reconoció que no hay evidencia que sostenga la investigación de un posible homicidio con relación a la muerte de la anestesióloga Karen Estrada Ávila, quien fue localizada sin vida el pasado 5 de agosto en un hospital de esta ciudad cuando contaba con ocho meses de embarazo.A pesar de que la Fiscalía General del Estado (FGE) había establecido que la doctora fue estrangulada, como se especifica en el certificado de defunción, Peniche dijo que el equipo de peritos de la corporación es de los mejores del país y que confía plenamente en el trabajo que hacen.El análisis realizado por especialistas externos, así como de la Procuraduría General de la República (PGR), determinó que la causa de muerte se derivó de una complicación generada por el embarazo y el consumo excesivo de un medicamento, lo que llevó a la FGE a cerrar la carpeta de investigación iniciada por un supuesto homicidio.Peniche Espejel señaló que la complejidad del caso derivó en la existencia de medicamentos en su cuerpo, al propio embarazo y a que el cuerpo fue manipulado después del deceso tras los intentos de reanimarla por parte del personal del hospital, lo que alteró las evidencias. Comentó que no se tienen elementos para proceder en contra de alguna persona como presunto responsable de la muerte, pues conforme avanzaron los dictámenes periciales se logró descartar que se tratara de un homicidio.La anestesióloga de 31 años fue localizada sin vida la noche del 5 de agosto en el baño del área médica de un hospital. Los primeros reportes señalaban que el cuerpo no presentaba lesiones visibles, sólo un golpe en la cabeza y nariz, por lo que se pensó que había fallecido por causas naturales como un paro cardiaco.Fuentes de la Fiscalía aseguraron que las fallas se dieron también en el mismo proceso de investigación, pues durante las primeras horas de la indagatoria se pasó por alto interrogar al personal médico que pretendió brindar los primeros auxilios y considerar el intento de reanimación al que fue sometida Estrada.Según la información obtenida, compañeros buscaron practicarle intubación para reanimarla, lo que aparentemente le ocasionó lesiones internas en tráquea y laringe. Sin embargo, las dudas sobre la causa de muerte crecieron, por lo que se solicitó a los familiares no cremar el cuerpo hasta que hubiera un dictamen.Durante estos meses, el Colegio de Médicos solicitó a la Fiscalía le fuera entregado un informe de los avances del caso y las pruebas periciales practicadas, pero le fueron negados.Pese a esto, el fiscal Peniche Espejel avaló el trabajo que se hizo desde el inicio, pues indicó que Chihuahua cuenta con uno de los mejores cuerpos periciales en el país y que la FGE confía plenamente en las indagatorias que realizan, aunque expuso que en casos complejos siempre se busca una segunda opinión, como sucedió en este caso. (Miguel Silva / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.