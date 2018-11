Deuda a largo plazo es de 48 mmdp: Hacienda

Chihuahua— La Secretaría de Hacienda del Estado precisó que la deuda estatal está dividida en largo y corto plazo, ya que mientras en un rubro bajó de 49 a 48 mil millones de pesos, ha recurrido a tres créditos de corto plazo para subsanar sus finanzas.Añadió que la ley obliga a que todos los pasivos se consideren deuda, por lo que también se incluyen los proveedores a los que no se les ha pagado.La dependencia no precisó a cuánto ascienden los pasivos a corto plazo.Agregó que en la actual administración no se ha contratado deuda de largo plazo, únicamente se han refinanciado créditos que se adquirieron en la administración pasada. Según estimaciones con base en información que ha sido proporcionada en ocasiones anteriores por la dependencia estatal, al sumar la deuda a largo plazo, los créditos autorizados y las cuentas con proveedores, la deuda total ronda los 52 mil millones de pesos.“De acuerdo a la información oficial de registro de deuda de entidades federativas que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el portal www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx el saldo de la deuda de Chihuahua al cuarto trimestre de 2016 era de 49 mil 47 millones de pesos, mientras que al 31 de julio de este año —la más reciente actualización de dicha información— representa un monto de 48 mil 20 millones de pesos”, agregó.Sin embargo, señaló que sí existe más deuda que está pagando el Estado. “Ahora sí se incluye en el monto total de los pasivos, los compromisos con proveedores y otros adeudos que arrastra el Gobierno del Estado desde la anterior administración, y que anteriormente no se contabilizaban como deuda”, expuso.Destacó que las nuevas disposiciones legales en materia de contabilidad de deuda pública, incluidas en la Ley de Disciplina Financiera, entraron en vigor en octubre de 2016 y, obligan al Gobierno del Estado informar a través de su portal de transparencia, la totalidad de la deuda derivada y los compromisos con proveedores.Concluyó que en los dos años del actual período de gobierno, se han contratado tres créditos de corto plazo y que esto fue necesario por un déficit que fue heredado aproximadamente ocho mil millones de pesos.

