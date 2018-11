Ataque a policías coincidió con aniversario de 'levantón' de otros seis

Madera— A unos días de cumplirse dos años del ‘levantón’ de seis agentes de la Policía Municipal que estaban en el destacamento de La Simona, de los cuales sólo dos han sido localizados sin vida; ayer en la noche agentes de esa corporación fueron atacados a balazos en las afueras de la ciudad por varios hombres que se dieron a la fuga. En el ataque no se reportaron personas lesionadas, solo daños a una patrulla, trascendió. Los responsables se dieron a la fuga a bordo de una pick up color roja con negro, de modelo reciente. En los dos últimos años, policías del municipio de Madera han sufrido una serie de ataques por parte de integrantes del crimen organizado con saldo de unos 20 policías sin vida, entre los que se incluyen algunos elementos de la Comisión Estatal de Seguridad. En octubre del año 2016, policías y sicarios se enfrentaron a balazos en la ranchería conocida como Las Pomas, el saldo fue de diez muertos por parte de los criminales, algunos de ellos calcinados, así como varios policías heridos. Un mes después un grupo de hombres armados tomó por asalto la comunidad de La Simona y ‘levantó’ a seis agentes de la Policía Municipal, además de robarles las armas y una patrulla. El 23 de diciembre de 2016, en la carretera Bocoyna a San Juanito, fueron localizados cuatro hombres ejecutados, dos de ellos eran Marco Banda Rascón y Marco Antonio Servín Ramírez, policías privados de la libertad en la comunidad de La Simona. Hasta la fecha no han sido localizados los otros cuatro policías: José Joaquín Sáenz García, Marco Antonio Cereceres Toquinto, Eduviges Pérez Suárez y Manuel Gilberto Orozco Montañez. El día del levantón de los seis policías, el grupo armado se llevó a otros dos particulares. En febrero del año pasado, civiles armados ejecutaron a cuatro personas entre ellas los policías Luis Armando Álvarez Bencomo de 36 años y Jairo Obed Valdéz Sarmiento quienes viajaban en una vagoneta Durango, matrícula P-02387 custodiando el vehículo de los civiles Cosme Estrada Fuentes de 57 años y Guillermo Morales Márquez de 60 años, ya que transportaban cerca de 4 millones de pesos, dinero con el que iban a pagar como nómina de el Ejido La Mesa del Huracán. El mes de Junio del 2017, dos policías de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) murieron y dos más resultaron heridos, cuando un grupo armado atacó a balazos e incendió la comandancia del seccional de Las Varas. Previo al ataque, un hotel en Ciudad Madera donde se hospedaba el personal de la CES fue atacado a balazos. Los policías que perdieron la vida en el ataque fueron: Juan Humberto Olivas Lozoya y Alejandro Resendiz Valencia. Estos son algunos de los hechos más sobresalientes de agresiones y enfrentamientos que han sufrido policías en este municipio.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.