Derrochan en viajes; no invierten en cultura

A dos años de su creación, la Secretaría de la Cultura ha subejercido más de 240 millones de pesos, a la vez que la mayoría de las metas de trabajo establecidas se han quedado en cero, indican datos oficiales.La dependencia incrementó su presupuesto un 18 por ciento este año en relación con el pasado, pero a pesar de eso, mantiene 182 millones 618 mil 544 pesos sin ejercer, reporta la Secretaría de Hacienda.Esa área de Gobierno, en cambio, ha destacado en sus dos años de operación por los derroches en viajes al extranjero, cuyos viáticos en este tiempo alcanzan casi los tres millones de pesos.La última actualización reportada al portal de Transparencia detalla que a pesar de haber tenido un incremento de 32 millones de pesos en relación con el presupuesto original, son nulos los avances de trabajo.De 111 metas programadas este año, solamente registra cien por ciento en el equipamiento de espacios culturales y de infraestructura mejorada en el estado.Lo mismo sucedió en 2017. De 71 metas proyectadas, no hay cumplimiento en ninguna de ellas, muestra la página de Transparencia.Los rubros de espacios culturales y artísticos beneficiados, habitantes de la entidad beneficiados con nuevos y mejorados espacios culturales, y nuevos espacios construidos, así como supervisiones de avance de obra y trámites realizados, también se mantienen en cero.Según el documento, el registro se tomó de un plan de trabajo y objetivos capturados de años anteriores, y este año esos programas no recibieron recursos, por lo que no se les dio seguimiento.Del monto de 289 millones de presupuesto, hay 8 millones destinados a inversión pública, pero se encuentran intactos en el catálogo de subejercicio.A la par de los pocos avances, una parte del presupuesto no se ha tocado más que en viajes y gastos de representación de la Secretaría.Informes oficiales precisan que durante el primer trimestre de este año, la Secretaría de la Cultura utilizó un monto de 286 mil 528 pesos de su presupuesto para gastos de viajes.En junio la cantidad se disparó a 493 mil 274 pesos, mientras que para septiembre todavía creció más al llegar a 572 mil 563 pesos.Al inicio de la administración panista, la creación de la Secretaría de la Cultura tenía la finalidad de llevar la agenda cultural al primer nivel de Gobierno “por ser un tema prioritario para el desarrollo humano y social”, se anunció durante el decreto.“La Secretaría de la Cultura deberá constituirse en un instrumento que proteja y fomente derechos culturales, entendiendo por tal aquellos derechos humanos de los sujetos individuales que garantizan el ejercicio de su identidad y su cultura propia”, expresó el diputado del PAN, Miguel LaTorre, entonces.Aunque la instrucción de la administración era reducir el gasto, tan sólo en un viaje a París durante junio, la titular María Concepción Landa García Téllez y otra funcionaria de la dependencia, gastaron 225 mil 663 pesos con 76 centavos.El gasto para el tercer trimestre de 2018 en ese rubro es mayor al que realizó la dependencia en 2017, cuando reportó un millón 263 mil 476 pesos gastados en viajes nacionales e internacionales de sus funcionarios.Rafael Prieto, del departamento de Planeación de la dependencia, atribuyó ambas situaciones a errores administrativos que se subsanarán a fin de año o a principios del otro.No obstante, los avances del año pasado tampoco sufrieron modificaciones.“Quizá a final de año habrá subejercicio pero no será demasiado alto”, dijo. Hay gastos importantes como el del FICH, agregó.Sobre las metas dijo que se miden también de manera anual. Sin embargo, luego reculó: “Tenemos una falla en cuestión de la transición del Instituto a Secretaría. Se están fortaleciendo rubros pendientes”.Dijo que lo que sí se actualiza son los informes mensuales que se envían a la Coordinación de Gabinete.• Tiene 182.6 mdp sin ejercer• Cumple sólo 2 de 111 metas programadas• El año pasado de 71 proyectos no logró ninguno• En viajes de representación gastó cada vez más:- Primer trimestre 286,528 pesos- Segundo trimestre 493,274 pesos- Tercer trimestre 572,563 pesos

