Insatisface en Congreso informe y comparecencias

Chihuahua— La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Rosa Isela Gaytán Díaz, lamentó la falta de seriedad por parte del Poder Ejecutivo al entregar un informe anual que calificó como empobrecido y sin sustento, así como la nula respuesta del secretario de Educación y Deporte, Carlos González Herrera, en su comparecencia.La diputada lamentó que en la intervención del secretario de Educación, “no nos han dado más elementos de análisis que el propio documento que entregaron. El que además no coincide lo que dice con lo que se hace”, determinó la diputada priista.Dijo que estas acciones distan mucho de lo que son los compromisos con la ciudadanía y que se establecieron en el Plan Estatal de Desarrollo, el que no pueden calificar por no tener estándares, beneficios, puntos rojos, entre otros.“Podemos dar conclusiones de que si se van a hacer ese tipo de informes que no abonan nada, mejor que no se hagan, no tienen razón de ser porque no se nos informa nada; no hay cifras concretas, no hay sustento programático, ni elementos de evaluación que nos lleven a concluir cuál es el avance del trabajo”, afirmó Gaytán Díaz.Concretó que no se detallaron problemáticas, no se establecen acciones a realizar para mejorar las condiciones actuales y menos, sobre lo que se gastó en la emisión del “empobrecido informe” ya mencionado.