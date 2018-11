Detiene Estado proyecto de TV

El Gobierno de Chihuahua ha detenido el proyecto de construcción y operación de una red de televisión pública estatal.En su comparecencia ante legisladores, Antonio Pinedo, coordinador de Comunicación Social, aseguró que debido a una decisión de priorizar las erogaciones del Gobierno, se determinó suspender el proyecto.“Se pospuso por la jerarquización del gasto público”, afirmó.Dijo que la ampliación presupuestal de 184 millones de pesos a la Coordinación de Comunicación Social, considerados para la red de medios públicos, no han sido ejecutados.A pesar del estado que guarda el proyecto, insistió en que de concretarse la televisión estatal, se completarían los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo en materia de comunicación.“La televisión estatal no existe... si nosotros logramos hacer la televisión pública en el Estado de Chihuahua... resolveríamos y acataríamos todo lo que el Plan Estatal de Desarrollo le está pidiendo a esta coordinación que realice”, dijo ante los legisladores, en vísperas de que se negocie el presupuesto público del próximo año.Ante una pregunta del diputado Francisco Chávez de Morena, Pinedo Cornejo manifestó que los gastos hechos hasta ahora para la televisión corresponden únicamente a los pagos por las gestiones ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para la obtención de licencias y concesiones.Para el 2019, afirmó, la dependencia a su cargo busca un presupuesto de 229 millones de pesos.El tema de los medios públicos fue el más cuestionado por los legisladores, quienes además de la televisión, centraron sus preguntas en Cambio 16, el semanario elaborado por el Gobierno.A pesar de que se ha documentado su llegada a tiraderos de basura o ejemplares apilados en oficinas de gobierno, Pinedo afirmó que en los puntos de entrega de Cambio 16, la población “devora” el semanario.“Son devorados los (ejemplares) de Cambio 16. Sabemos que (en esa zona) tienen muy escasa información”, dijo el funcionario, en referencia a la Sierra del estado.“Siempre están reclamando más periódico y cuando alguna vez no lo han tenido a tiempo han llamado reclamándolo”, afirmó.Agregó que a través de las oficinas de Recaudación de Rentas, Cambio 16 se distribuye en 47 poblaciones de la entidad y que a la fecha suman 83 ediciones con un tiraje de más de 3 millones de ejemplares.Mencionó además que el semanario y las cápsulas Puntualizando, también del Gobierno, ha logrado impactar, por ejemplo, en el aumento de turismo en Maguarichi.“Hemos tenido éxitos muy importantes como el incremento impresionante del turismo de la población de Maguarichi con solamente haber difundido en los medios públicos del Estado”, dijo.Las cápsulas “Puntualizando”, elaboradas por el Gobierno de Javier Corral – dijo– suman 679 de radio y 59 de televisión.La diputada Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, del PT, preguntó a Pinedo sobre el costo-beneficio de la instalación de la megapantalla de 3.9 millones de pesos en Ciudad Juárez. Mientras que la legisladora Rosa Isela Gaytán, coordinadora del PRI, acusó que los medios del gobernador hacen un uso político del erario.“Usted miente al señalar que dos medios de comunicación social cumplen estrictamente con lo establecido en la ley. Dice que Cambio 16 y Puntualizando emiten estrictamtente información cultural, de turismo, de convivencia social... no es cierto. No es cierto que Cambio 16 llegue a todas las comunidades, indistintamente de que no se cumpla y se viole la norma en el contenido del mismo”, manifestó.Sobre las adjudicaciones directas, que han sido el método de compra más utilizado por la dependencia, Pinedo se justificó en que la ley permite ese tipo de mecanismos para las compras.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.