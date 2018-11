En jaque, finanzas estatales: IMEF

Chihuahua– El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Capítulo Chihuahua, Carlos Rafael Grado Salayandía refrendó ayer la gravedad de las finanzas estatales por la deuda pública, la cual tiene el cuidado de inversión en color ámbar, lo que significa que no tiene capacidad de crédito a largo plazo, o sólo del cinco por ciento de sus ingresos disponibles, y de conseguirlo, la Secretaría de Hacienda decidiría la aplicación de los recursos.Ante el nivel de la deuda pública que tiene Chihuahua, el Gobierno del Estado no cuenta con un remanente entre ingresos y egresos para crear proyectos productivos y obras de infraestructura que reactiven el mercado interno y estimulen el crecimiento económico, combatan la pobreza extrema, generen empleo y aumenten competitividad, subrayó.De hecho, advirtió de una mayor presión para las finanzas públicas y el costo del financiamiento del Estado, ya que se espera que el jueves próximo, el Banco de México incremente de 7.75 a 8 por ciento las tasas.Con ello, se elevaría la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días –que es la base que tiene la reestructura de la deuda que se hizo con los créditos bancarios—, por lo que ese 0.25 punto porcentual de ajuste, impactaría en los 20 mil 400 millones de pesos reestructurados.El presidente del IMEF consideró que la situación financiera del Estado se complicó también por la controversia entre el Estado y la Federación.Señaló que dada la situación financiera complicada, el Gobierno federal pudo haber hecho una excepción y autorizarle a Chihuahua, a través de la Secretaría de Hacienda y el propio Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, una línea de crédito por mil o dos mil millones de pesos a largo plazo, por ejemplo, para desarrollar obra importante y proyectos productivos que generaran crecimiento económico y competitividad como entidad para la inversión nacional y extranjera. Ante la confrontación, no lo hizo.De tal modo, subrayó, que el crecimiento económico de Chihuahua ha sido cada vez menor durante la presente administración estatal, lo cual repercute también en una menor recaudación porque al bajar la actividad económica, las empresas pagan menos impuestos y ésa es una de las fuentes fundamentales de recursos al Estado.

