El presunto líder de la organización delictiva “La Empresa” o “la Línea”, René Gerardo Garza Santana, alias “El 300”, hasta ayer no había sido notificado de alguna orden de aprehensión en su contra por la Fiscalía del Estado.Jorge Nava, fiscal de la Zona Norte, dijo que lo anterior se debe a una estrategia de la Fiscalía y será hasta ver el resultado de la audiencia federal de vinculación o no a proceso –mañana– cuando se le podría ejecutar el primero de tres mandamientos judiciales que lo incriminan en las investigaciones con que cuenta esa dependencia ministerial para mantenerlo preso.Por ahora –dijo– está a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (Seido) en el penal federal de máxima seguridad de Guanajuato acusado del delito de delincuencia organizada.El presunto orquestador de las agresiones recientes contra elementos estatales, según el fiscal Jorge Nava, había sido detenido el 16 de septiembre del año pasado y el 2 de octubre siguiente la PGR anunció que un juez federal dictó auto de vinculación a proceso por los delitos de portación de arma de fuego y la posesión de 100 dosis de cocaína.Esa vez “El 300” fue arrestado en un hotel de la avenida Rafael Pérez Serna y calle Sigma del Parque Industrial Omega por parte de agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante un operativo.A finales de diciembre, tres meses después, fue puesto en libertad luego de que la Fiscalía estatal no ejecutó ninguna orden de aprehensión en su contra por motivos que a la fecha no han sido aclarados, como tampoco se investigó cómo es que logró evadir la justicia federal, con una fianza de 5 mil pesos, según archivos periodísticos.Esta vez Nava López aseguró que se tienen tres órdenes de aprehensión que serán ejecutadas en su oportunidad luego de que un juez federal determine su vinculación o no a proceso por los delitos que la Seido le imputará mañana en una audiencia.La primera orden de aprehensión es por el homicidio de tres hombres, ocurrido en 2016. De acuerdo con antecedentes periodísticos ocurrió en el bar Tres Mentiras a la media noche del 7 de octubre donde fenecieron por disparos de arma de fuego. Adrián Vargas, de 32 años y empresario, Héctor Daniel Contreras, estudiante de la UACJ, así como Alejandro Rentería.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.