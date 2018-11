Chihuahua— La Fiscalía General del Estado tomará muestras de ADN a la familia del estadounidense Patrick Braxton-Andrew para ser comparadas con los restos hemáticos que encontraron ayer en una cabaña ubicada en el poblado de la Mesa de Arturo, del municipio de Urique.Junto a los vestigios de sangre, se dio a conocer que las autoridades aseguraron equipo táctico y 238 cartuchos calibre 7.62x39mm para fusiles “cuerno de chivo”.El operativo se llevó a cabo en una de las habitaciones del hotel “Cabañas de Beckman”, cuyo propietario dio las facilidades para que realizaran la inspección.De acuerdo con la propia Fiscalía, Mesa de Arturo es una de las áreas controladas por el líder criminal Noel. P. G., alias “El Chueco”, y fue incluida en la búsqueda del estadounidense Braxton-Andrew, desaparecido desde el pasado 28 de octubre.Se localiza a 10 kilómetros de la cabecera municipal de Urique, y desde hace varios años ha sido escenario de situaciones violentas.Precisamente en ese poblado se ubicó en mayo de 2017 la camioneta que le fue robada a Andrea Athié Corral, una estudiante que fue asesinada en una brecha paralela a la carretera rumbo a Cuauhtémoc.El 23 de septiembre de ese mismo año la Fiscalía General del Estado (FGE) halló seis cuerpos que fueron enterrados en una fosa clandestina.También en esa región, en 2013 se localizó al fondo de un barranco una camioneta con los cadáveres del entonces presidente municipal Leobardo Díaz Estrada y su director de Obras Públicas, Rafael Ramírez Muñoz.Según las autoridades, los funcionarios sufrieron un accidente vehicular.Los restos de sangre que ayer encontraron agentes investigadores en una habitación del hotel “Cabañas de Beckman” serán cotejados con el ADN de los padres del turista desaparecido desde el 28 de octubre pasado, confirmaron fuentes de la Fiscalía.“Esta prueba es necesaria para tener la certeza si corresponde o no al estadounidense”, señaló la fuente a El Diario tras afirmar que solicitarán a los padres, Gary Andrew y Jean Braxton, su colaboración.De acuerdo con fuentes internas de periciales de la FGE, ninguna evidencia de este tipo puede ser descartada en las indagatorias sobre desaparecidos.La Fiscalía envió ayer dos comunicados de prensa sobre el tema. En uno de estos, relativo a la búsqueda, se asegura: “En la comunidad Mesa de Arturo los agentes investigadores rastrearon la zona para revisar distintas cabañas, a donde se asume pudiera haberse dirigido el ciudadano norteamericano, sin que se lograran resultados satisfactorios hasta el momento”.En un segundo boletín, enviado un par de horas después, detalla el hallazgo de las armas y la sangre: “Personal de Servicios Periciales llevó a cabo una inspección detallada en una de las habitaciones de las ‘Cabañas de Beckman’ donde se encontró un rastro hemático, que será analizado para establecer a quién pertenece”.A pesar de que la FGE no dio a conocer la razón por la que se realizaron las labores de cateo dentro del complejo “Cabañas de Beckman”, el comunicado de prensa precisa que la inspección se concentró en una habitación y con la autorización del propietario.Ahí, además de la sangre y los 238 cartuchos útiles, se aseguraron tres celulares, tres fundas tácticas para pistola, una pistola de juguete, un pantalón táctico camuflado, una agenda de cuentas y dos agendas telefónicas, que serán sometidos a pruebas periciales. Los rastros de sangre se localizaron en un cinto color café.A más de dos semanas de la desaparición del turista, la Fiscalía mantiene también filtros de revisión en las entradas y salidas de la comunidad de Bahuichivo, para inspeccionar vehículos que pudieran tener reporte de robo, así como personas que tuvieran órdenes de aprehensión o en posesión de droga y armas de fuego.Los rastreos se han extendido a Mesa de Arturo y áreas de difícil acceso, con participación de elementos expertos en rappel para sitios como “El Mirador” y “Cerro del Gallego”, aunque hasta el momento no se han encontrado indicios de la presencia del estadounidense.

