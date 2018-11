Chihuahua– Diputados de las fracciones parlamentarias del PRI y Morena en el Congreso local, coincidieron en la incongruencia y opacidad con la que el Estado se ha conducido en materia financiera, pues a pesar por incapacidad se han presentado subejercicios, por no aplicar los recursos en tiempo y forma y se han solicitado más créditos que han incrementado la deuda pública.Rosa Isela Gaytán, coordinadora de los legisladores priistas dijo que el estado se ha dedicado a destinar recursos a eventos irrelevantes, sin atender cuestiones de primera necesidad, mientras que Benjamín Carrera integrante del grupo parlamentario de Morena, expresó que el Estado debe dar una explicación puntual del manejo financiero que mantiene al estado en una situación compleja.En un reportaje realizado por El Diario, se expone la situación financiera por la que atraviesa el gobierno del estado, en donde la deuda pública se ha incrementado a más de 52 mil millones de pesos, cuando en 2016, el pasivo era de 49 mmdp, versión que negó el gobernador Javier Corral Jurado, quien expuso que se trata de una mentira de este medio.Ante esto, la diputada priista, dijo que la situación financiera de la entidad es alarmante y que el estado ha sido incongruente respecto al tema, pues niega que exista una situación de emergencia y por otra parte indica que no hay recurso para invertir en obra pública, pues el estado se recibió en una condición crítica.Asímismo, comentó que habrán de solicitar un informe detallado a la Secretaría de Hacienda para que muestre el monto real de la deuda, la situación de los créditos que se han solicitado y sobre todo que explique los subejercicios, dinero del cual se disponía pero no se aplicó.En tanto, el representante de Morena, comentó que el Estado ha aplicado medidas como el despido de personal en diversas áreas, lo cual es un indicativo de que las cosas no van bien en materia financiera, pero el estado se ha dedicado a realizar eventos que no aportan nada a la población, que no generan condiciones de desarrollo y que lo único que buscan es impulsar la imagen del mandatario estatal.Dijo que el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, tendrá mucho que explicar en su comparecencia ante el Congreso del Estado y que muestre la situación real que vive Chihuahua en materia financiera, para conocer la gravedad de la problemática.

