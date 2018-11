Corral sube deuda de 49 mmdp a 52 mmdp

Ciudad Juárez— Hacia finales de 2016 la deuda pública de Chihuahua ascendía a 49.6 mil millones de pesos, heredados a Javier Corral por la administración anterior. Dos años después y a pesar de un refinanciamiento, la deuda de la entidad rebasa los 52 mil millones de pesos, lo que la coloca como una de las entidades con finanzas más comprometidas de todo el país.Con 52 mil 881 millones de pesos, Chihuahua encabeza dos de los tres indicadores de deuda pública: la entidad más comprometida respecto a su Producto Interno Bruto y con relación a las participaciones federales. En el tercer indicador, el de obligaciones respecto a los ingresos totales, Chihuahua tiene la tercera más grande de todo el país.La Secretaría de Hacienda ha establecido tres parámetros de medición de las deudas públicas subnacionales: monto total de la deuda en relación con el Producto Interno Bruto por Entidad Federativa; en relación con las participaciones federales y en relación con los ingresos totales.El más reciente análisis de los indicadores realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en septiembre de este año, muestra que de las 32 entidades federativas, Chihuahua es la más endeudada de todo el país con respecto a su Producto Interno Bruto (7.1 por ciento) y también con relación a las participaciones federales (202.8 por ciento); superando a entidades como Coahuila, Nuevo León y Sonora.En cuanto a los ingresos totales, Chihuahua ocupa el tercer lugar con el 79.3 por ciento, apenas detrás de Nuevo León (89 por ciento) y Coahuila (83.8 por ciento).La Ley de Ingresos de 2018 estimó que este año Chihuahua obtendría 64 mil 110 millones 488 mil 361 pesos; al considerar el monto de la deuda pública, el panorama muestra que de cada 10 pesos que ingresan a las arcas, 8 se deben.De acuerdo con los datos del Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos de la Secretaría de Hacienda estatal, de diciembre de 2017 a junio de 2018, la deuda pública consolidada aumentó al menos 3 mil millones de pesos, toda vez que al cierre del año pasado se ubicaba en 49 mil 672 millones de pesos, considerando la deuda pública directa, los bonos cupón cero, la deuda contingente y las emisiones bursátiles del fideicomiso carretero.Kristóbal Meléndez, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), manifestó que el tamaño de la deuda pública de Chihuahua impacta negativamente en la inversión pública y el crecimiento económico.“El nivel de endeudamiento de Chihuahua es en efecto preocupante. Sobre todo porque se trata de una entidad que depende en gran medida de los recursos federales. La situación que tiene Chihuahua, junto a otras entidades, es que además el costo de la deuda depende de un monto fijo y un variable y ese depende de las tasas de interés cuya alza le ha pegado de forma considerable”, indicó el especialista en deudas estatales.De febrero de 2016 a junio de este año la tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico) pasó de 3.75 por ciento al 7.75 por ciento.“La tasa de interés llegó a duplicarse, es un factor externo que a entidades tan endeudadas les ha afectado mucho, les ha acortado el margen de maniobra para manejar sus finanzas”, aseguró Meléndez.La Secretaría de Hacienda estatal detalla los diferentes rubros de deuda que se reportan en atención a lo estipulado por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Primero se reporta el rubro de deuda pública, integrado por préstamos de corto y largo plazo; luego el de otros pasivos, posteriormente el de deuda contingente y por último el de instrumentos bono cupón cero.De acuerdo con el desglose, en lo que va del año Chihuahua solamente registró un crédito de corto plazo con Interacciones por 2 mil millones de pesos, de los cuales ya habían sido pagados mil 435 millones hasta junio de este año. De largo plazo suman 13 créditos por un total de 26 mil 104 millones 641 mil 749 pesos, reestructurados en junio de este año en 6 créditos; mientras que por otros pasivos –que no se especifican–, se acumularon 4 mil 669 millones 228 mil 923 pesos.Además, por deuda contingente Hacienda reportó la existencia de 4 pasivos (uno de los cuales se refiere al crédito de Fibra Estatal Chihuahua), que a la fecha reporta un saldo de 18 mil 669 millones 288 mil 997 pesos.La suma de los rubros de obligaciones acumula 50 mil 8 millones 159 mil 669 pesos de deuda, sin contar los cuatro compromisos bono cupón cero que se tienen con Banobras, que hasta septiembre de este año representaban un pasivo de 2 mil 873 millones 422 mil 944 pesos. En total, 52 mil 881 millones 582 mil 613 pesos de deuda pública consolidada.Hacienda estatal informó que de enero a junio de este año únicamente por intereses, comisiones y gastos de las obligaciones, Chihuahua ha pagado mil 187 millones 288 mil 13 pesos, considerando solamente las erogaciones por deuda pública y otros pasivos, dejando fuera los pagos de intereses de la deuda contingente y de los instrumentos bono cupón cero.En el Presupuesto de Egresos 2018, el Ejecutivo presupuestó un total de 3 mil 292 millones 269 mil 351 pesos para el pago de la deuda pública (entre pago de obligaciones, intereses y costos derivados del manejo de los pasivos). Además de mil 164 millones 16 mil 800 pesos para las obligaciones de las bursatilizaciones, entre ellas la del fideicomiso carretero, la deuda pública contraída tras la constitución de Fibra Estatal Chihuahua para el manejo de los peajes carreteros, con la finalidad de “controlar el adecuado cumplimiento de las aportaciones a los fideicomisos emisores de certificados bursátiles, que fueron colocados entre el gran público inversionista; del mismo modo, vigilar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contraídas por los fideicomisos frente a los adquirientes de los certificados bursátiles, y que los remanentes resultantes, una vez cumplidas las obligaciones, se reembolsen al Estado”, se especifica.En total, por deuda pública, el Gobierno estatal proyectó un gasto de 4 mil 456 millones 286 mil 151 pesos, que representan el 7.19 por ciento del total de los egresos en un año.La totalidad de recursos que fueron destinados para deuda pública supera al monto presupuestado para otros ejes de desarrollo, como el de impartición de justicia, al que se le etiquetaron 2 mil 3 millones de pesos; el de fortalecimiento legislativo y desarrollo de la vida, al que se destinaron 768 millones de pesos; o al de medio ambiente y sustentabilidad, que contó con un presupuesto de 188 millones.Una revisión a los registros de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestra que la deuda pública de Chihuahua tuvo un crecimiento exponencial en los últimos nueve años.Fue a partir de 2009 cuando las obligaciones fiscales dieron el primer salto, al pasar de 6 mil 300 millones el año anterior a 13 mil 183 millones de pesos.En 2010, el último año del priista José Reyes Baeza Terrazas al frente del estado, la deuda tuvo una ligera disminución, con 12 mil 547 millones de pesos.A partir de 2010 y hasta la fecha, cada año ha significado un incremento en las obligaciones de la entidad. Aunque con crecimientos considerables, particularmente entre 2011 y 2013, los primeros años del gobierno de César Duarte.En 2013, otro salto en la contratación de deuda pública llevó al registro a los 41 mil 768 millones de pesos, luego de que en 2012 el registro de la deuda estuviera en los 23 mil 284 millones. En solo cinco años, de 2008 a 2013, la deuda había tenido un crecimiento de 562 por ciento, con créditos, reestructuras y compromisos autorizados al amparo del Congreso del Estado, de mayoría priista.En 2016, el último año de la administración de Duarte, la deuda pública en Chihuahua alcanzaba los 49 mil 408 millones de pesos; un año después, ya con la gestión de Corral, el monto se cerró en 49 mil 785 millones.A pesar de los esfuerzos de reestructuración de los créditos contraídos por el estado y de las medidas de austeridad y recorte del gasto público, la deuda pública ha continuado en ascenso. Para este año, en el Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua se determinó un tope máximo para la deuda pública (sin incluir la deuda contingente, los bonos cupón cero ni la deuda contratada con banca de desarrollo), que asciende a 24 mil 120 millones 551 mil 916.22 pesos.“El límite de endeudamiento para el Estado de Chihuahua... incluye: I. Deuda Total a largo plazo que haya sido contratada: a. Con una institución de crédito, b. Con otras entidades que formen parte del sistema financiero mexicano, o c. Mediante una oferta pública o privada de valores en términos de lo dispuesto por la Ley del Mercado de Valores (exceptuando emisiones cuya fuente de pago no comprometa los ingresos del Estado, como las emisiones carreteras).”, indica el artículo 44 del presupuesto.Según los números de Hacienda estatal, la deuda pública al 30 de junio –bajo las exclusiones señaladas– es de 26 mil 669 millones de pesos.El Diario solicitó una entrevista con Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda de Chihuahua. A solicitud de su vocero se envió un cuestionario para conocer la opinión del funcionario sobre la evolución de la deuda pública, así como por el rebase del límite impuesto en el presupuesto, sin embargo al cierre de la edición no hubo respuesta a las preguntas formuladas.Corto plazo $565’000,000Interacciones $565,000,000Largo plazo $26,104’641,749Bancomer $20,118’605,426Interacciones $5,986’036,324HSBC $237’410,923Santander $240’078,462Emisión bursátil $2,222’399,999Emisión bursátil $15,969’399,613Banobras $805’938,000Banobras $704’079,480Banobras $436’277,864Banobras $927’127,600Fuente: Informe Analítico de deuda y otros pasivos LDF, Gobierno del Estado de Chihuahua*Saldo a septiembre de 2018, el resto es a junio de 2018

