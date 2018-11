Ciudad Juárez— El exgobernador del estado, Francisco Barrio Terrazas, consideró que la figura de delegados estatales propuesta por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se “trata de una maniobra con una clara intención de control político y de manejo electoral”.Consideró que los delegados estatales se van a constituir en figuras de contrapeso de los gobernadores en cada entidad “dirigidos para obstaculizar el trabajo de los mandatarios”.“Sería muy probable que estas personas acumulen un gran poder político y se conviertan, de manera natural, en precandidatos a las gubernaturas que se renovarán dentro de tres años”, dijo.De acuerdo con Barrio Terrazas los delegados mermarían la soberanía de los estados y su trabajo se convertiría a la larga en una plataforma de proyección de carácter político.“Hay que valorarlo. No todo lo innovador puede ser bueno y yo creo que tiene que entrar en una valoración”, agregó.En Chihuahua, el diputado federal por Morena Juan Carlos Loera de la Rosa fue nombrado como coordinador de Programas de Desarrollo y entrará en funciones a partir del próximo 1 de diciembre.El exgobernador consideró que deben existir estrategias de contrapeso que evalúen el trabajo de los delegados estatales del Gobierno federal para que se coordinen de manera práctica con el plan de cada entidad y no se conviertan en “personas todopoderosas dentro de la administración federal que puedan aprovechar su espacio para dar o no dar luz verde a inversiones del Gobierno federal”, dijo.“El país necesita de gobiernos locales y municipales fuertes, es en esos órdenes donde pueden potenciarse las capacidades para identificar las necesidades de la población y contar con las mejores aptitudes para atenderlas. Esperemos que no se conviertan en un tema de estorbo para la aplicación de políticas públicas¨, señaló.

