Hallan muerto a Caraveo Vallina

Chihuahua— Al cabo de más de dos meses de búsqueda, el empresario José Ricardo Caraveo Vallina, de 53 años, fue localizado sin vida ayer en una parcela de maíz en el kilómetro 5 de la carretera Cuauhtémoc-Álvaro Obregón, informó la Policía Municipal.Se dio a conocer que un productor encontró el cuerpo en avanzado estado de descomposición y dio aviso a las autoridades.Caraveo Vallina fue reportado como desaparecido el pasado 30 de agosto en la ciudad de Cuauh-témoc. (Con información de Salvador Castro)Es sobrino del magnate chihuahuense Eloy S. Vallina Lagüera, cabeza del Grupo Chihuahua, que fue eje del crecimiento y la inversión en el estado durante varias décadas y actualmente tiene a su cargo el consorcio Accel, que proporciona servicios de almacenamiento, logística, manufactura y distribución de productos en México, Estados Unidos, República Dominicana y el Lejano Oriente.Tras confirmar la muerte de su primo, la activista Victoria Caraveo Vallina condenó ayer que las autoridades no realicen adecuadamente la búsqueda de personas desaparecidas.“Desgraciadamente todavía no se forma un protocolo, tiene que haber un protocolo muy serio sobre cuáles son los pasos más adecuados que se tienen que seguir en el caso de una desaparición”, expresó.Ayer a las 14:50 horas, un agricultor que utilizaba una trilladora en el campo menonita número 25 vio el cuerpo, junto al que se encontraba una cartera con una identificación a nombre de Ricardo Caraveo Vallina.Ya en el lugar, al que se accede por el libramiento Gómez Morín, los elementos policiacos pudieron identificar el cuerpo sólo por las credenciales en la cartera, ya que el cadáver estaba en estado de descomposición.Otro detalle que permitió establecer que se trata del empresario es que usaba la misma vestimenta que el día que desapareció, pantalón de mezclilla color azul, camisa a cuadros color amarillo y zapatos color negro.Esto fue el 30 de agosto pasado, cuando conducía una camioneta Ford Ranger blanca modelo 2016 con placas EC-30420.Por ello, se consideró que probablemente tendría mes y medio de muerto. Los restos fueron trasladados al anfiteatro de Cuauhtémoc, donde se elaboró la necropsia que estableció como causa de muerte un balazo en el corazón. Familiares de la víctima acudieron a las instalaciones de la Fiscalía para identificarlo y lo corroboraron, en medio del reclamo de la Fiscalía Zona Occidente contra la Policía Municipal por dar a conocer que se trataba del empresario desaparecido, pues el fiscal Jesús Manuel Carrasco lo consideró una “precipitada” identificación.La Fiscalía General del Estado realizó una serie de operativos de búsqueda en cuanto se generó el reporte de desaparición de Caraveo. Se informó de recorridos por zonas despobladas aledañas a la ciudad de Cuauhtémoc y así pasaron más de dos meses sin noticias del empresario.Victoria Caraveo Vallina, prima hermana del afectado, denunció días después de emitida la pesquisa que los rastreos de la Fiscalía eran pura simulación y sólo se hicieron para decirle a la familia que se trabajó en su búsqueda.Apuntó que sostenía esa postura considerando su experiencia de 23 años en apoyo a familiares de personas desaparecidas en Ciudad Juárez, en calidad de activista social.A partir de sus declaraciones, la Comisión Estatal de Seguridad envió a “más de cien agentes en un operativo de búsqueda en la ciudad de Cuauhtémoc y en los seccionales de Rubio y Anáhuac, donde hicieron indagatorias y pegaron pesquisas para encontrar al empresario”.El fiscal general César Augusto Peniche Espejel declaró en diversas ocasiones que no se descartaba que se pudiera tratar de un secuestro.Ayer, Victoria Caraveo urgió a formar un protocolo con una mesa interinstitucional conformada por profesionales que inicien el trabajo de búsqueda desde el perfil de la persona desaparecida, de su entorno, ya que se pierde tiempo valioso en la investigación, e incluso psicólogos que den apoyo a la familia.Mencionó que los agentes siempre preguntan a los familiares sobre el paradero de sus seres queridos, como si ellos tuvieran que hacer su trabajo, que es investigar.Ricardo Caraveo Vallina nació el 2 de diciembre de 1964 en la ciudad de Chihuahua, hijo de Margarita Vallina y Guadalupe Caraveo.Se dedicaba a las actividades ganaderas en un rancho de su propiedad en el Ejido Progreso del municipio de Cuauhtémoc, aunque tenía su lugar de residencia en la capital del estado. (M. Silva / M. Salcedo, S. Castro / El Diario)

