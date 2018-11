Omite FGE detallar casos por los que 'acosa' a reportero

Ciudad Juárez— La Fiscalía General del Estado (FGE) omitió ayer dar a conocer las publicaciones específicas que presuntamente investiga en relación a casos de feminicidios de hace más de 15 años.Además se reservó los nombres de las agentes de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) que sin identificarse plenamente y sin notificación alguna pretendieron interrogar al periodista de esta casa editora, Heriberto Barrientos, infundiendo temor a su familia.De igual manera respondieron que no son autoridad para abrir procedimientos de sanción administrativa en contra de dichos elementos por actuar con desapego a los protocolos y procedimientos que establece la propia Ley, cuando se solicita la colaboración de los ciudadanos en indagatorias, pero cumpliendo el debido procedimiento de notificación. Tanto la titular de la FEM, Wendy Chávez, como la coordinadora de homicidios por razones de género, Rocío Aguilar, reconocieron que en algunos casos las agentes actúan con discrecionalidad al acudir al domicilio de los sujetos entrevistados, vistiendo de civil, portando armas y negándose a identificarse con sus nombres o a mostrar algún documento en el que se establezca la necesidad de comparecencia.Esa discrecionalidad –al margen de lo que establece la Ley– fue justificada como una decisión que se deja al libre albedrío de las agentes dependiendo del tipo de investigación que realicen. En un comunicado, la Fiscalía General señaló que fueron elementos ministeriales de la Fiscalía Especializada de la Mujer quienes buscaron entrevistar al periodista con el objeto de solicitar su colaboración en averiguaciones de relevancia sobre hechos delictivos sucedidos en el estado, en razón a investigaciones periodísticas y publicaciones efectuadas en años anteriores.Aunque no se detalló la investigación ni el total de publicaciones sobre las que versa la presunta investigación, datan de los años 2001, 2002, 2003 y 2004.En el caso del artículo por el cual fue buscado el periodista, narró Wendy Chávez, se publicó en julio de 2003 en el periódico El Heraldo de Chihuahua y fue firmado por la redacción, es decir, no se acreditó la autoría de Heriberto Barrientos, quien respondió desconocer el origen del mismo.En su comunicado, la Fiscalía afirmó que no existe investigación alguna en contra del periodista quien jamás en su vida y trayectoria profesional ha tenido algún problema con las autoridades, y que el interés de la diligencia era el esclarecimiento de un hecho delictivo.Sin embargo, no fue sino hasta 27 horas después, el pasado jueves por la tarde, una vez activado el protocolo de protección a periodistas y a su familia, cuando la autoridad estatal reconoció que eran agentes de la FEM quienes fueron a su casa.

