Colapsan finanzas del Estado

Ciudad Juárez— La situación financiera de Chihuahua al cierre de 2018 enfrenta un déficit cercano a los 3 mil millones de pesos, una deuda consolidada de más de 52 mil millones y pasivos por 3.5 mil millones, panorama asumido por el Gobierno de Javier Corral con despidos históricos de personal, recortes en los gastos de salud, seguridad y escasa inversión en obra pública.Los reportes, informes y balances de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, de Hacienda federal y de organismos públicos y privados de análisis económico indican que las estrategias tomadas por el Ejecutivo para disminuir el “boquete financiero” –calificado como tal por el propio gobernador– no han conseguido reducir ni la deuda ni el pago de intereses.Con otras obligaciones como los intereses de los cuatro instrumentos bono cupón cero y la reducción de sus calificaciones crediticias, el Gobierno estatal ha iniciado las gestiones para el paquete económico 2018, en el que según lo anunciado por Corral se buscará el incremento de recursos para la entidad, aun cuando el próximo Gobierno federal ha anunciado que el gasto racionado y la austeridad podrían impactar negativamente en la cantidad de dinero que se envía a las entidades federativas.En el Presupuesto de Egresos 2018, el Estado calculó que el déficit presupuestal sería de 2 mil 739 millones 759 mil 519 pesos, a razón de la diferencia entre los ingresos (64 mil 110 millones 488 mil 361) y los egresos proyectados (66 mil 850 millones 247 mil 879).Cifras extraoficiales del Congreso del Estado estiman que el déficit presupuestario será mayor, cercano a los 3 mil millones, parecido al de 2017, cuando la cifra llegó a los 2 mil 917 millones de pesos.Para la elaboración de este reportaje se solicitó una entrevista a Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda de Chihuahua, con el fin de conocer cifras y resultados de la reestructuración financiera de la entidad, además del panorama económico. A solicitud del vocero de la dependencia se envió un cuestionario al secretario, quien al cierre de esta edición no respondió a las preguntas realizadas.A su llegada al Gobierno, el 4 de octubre de 2016, Corral reiteró la preocupación por las finanzas chihuahuenses, de las que ya había señalado su fragilidad durante la campaña en la que el PRI perdió la gubernatura.La nueva administración encontró pasivos por 6 mil 389 millones de pesos. Los pagos en 2017 y 2018 (de mil 863 millones y 936 millones, respectivamente), dejan en la actualidad el saldo en 3 mil 590 millones, como lo muestran documentos obtenidos por El Diario. Los pasivos eran solamente uno de los compromisos a los que estaban sometidos los recursos de la entidad.“El Gobierno estatal está en bancarrota, no tiene recursos para pagar a proveedores e incluso a sus trabajadores. Este déficit proviene de varios gobiernos, pero en la pasada administración el endeudamiento se disparó irresponsablemente”, mencionó Corral Jurado en su discurso de toma de protesta.Añadió: “Una segunda acción es renegociar la deuda, bajar las tasas de interés y conseguir mayores plazos. Esto nos obliga a revisar el gasto, la nómina, para mejorar las finanzas públicas. Esto va a ocasionar un fuerte ajuste del gasto público, pero honraremos los compromisos de pensiones de los trabajadores. Los proveedores serán liquidados de acuerdo a la capacidad de pago del Gobierno”.Dos años después de asumir la gubernatura, y tras la puesta en marcha de un refinanciamiento crediticio por más de 20 mil millones de pesos y de despidos en la burocracia, la deuda pública sigue en aumento: para el segundo semestre de 2018 había rebasado los 50 mil millones de pesos, lo que coloca a Chihuahua como una de las entidades más endeudadas del país.La negociación del presupuesto federal 2018, con las transferencias y participaciones a las entidades federativas, entrará a un proceso con un nuevo Gobierno de la República que ha anunciado mayor control y reducción de los ingresos enviados a los estados.Incluso, de acuerdo con Kristóbal Meléndez, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la Cámara de Diputados –donde se negocia el presupuesto– tiene contemplada una revisión a los recursos del Ramo 23, que podría desaparecer.“Esas son malas noticias sobre todo para un estado como Chihuahua, que depende tanto de las transferencias de la Federación. Se vislumbra una reducción de ingresos y esto tendrá un efecto adverso muy fuerte, particularmente en la reducción de participaciones”, afirmó.Este año, únicamente por concepto de transferencias federales etiquetadas Chihuahua planea recibir 27 mil 409 millones de pesos, más del 40 por ciento del total de los ingresos de la entidad.Durante 2017, por aportaciones, participaciones y transferencias (todas de origen federal), Chihuahua obtuvo 47 mil 468 millones de pesos. Por ingresos propios recaudó solamente 10 mil 613 millones, casi 2 mil millones menos de la meta, que era de 12 mil 447.7 millones de pesos.La política económica del nuevo Gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, podría también afectar los recursos destinados a Salud, en particular al Seguro Popular, afirmó el investigador económico.Si se toma en cuenta que Chihuahua no ha logrado aumentar considerablemente su recaudación, advirtió, el panorama podría complicarse todavía más.Además, las reglas del presupuesto federal han cambiado, puesto que ahora será a través de los delegados estatales y no directamente con los legisladores federales como se gestionará la cantidad y destino de los recursos enviados a cada entidad, como informaron integrantes del equipo económico de López Obrador.El Gobierno de Chihuahua ha anunciado que uno de sus proyectos prioritarios para el siguiente año será la puesta en marcha de una red estatal de televisión, con una inversión aproximada a los 60 millones de pesos, según ha indicado la Coordinación de Comunicación Social.Además, la administración de Corral ha afirmado que los recortes de personal seguirán siendo contemplados como medida para disminuir el “boquete” de las finanzas estatales.A los despidos se suma la reducción de la inversión en la entidad. El movimiento de ingresos y egresos de 2016 muestra que por concepto de deuda se pagaron mil 674 millones de pesos, frente a mil 752 millones de inversión pública.Para 2017 el pago de la deuda subió 40 por ciento (2 mil 346 millones), mientras que la inversión cayó un 20 por ciento (mil 412 millones de pesos).De enero a septiembre de este año, la deuda superó a la inversión pública por 877.6 millones de pesos, al ubicarse en mil 894 millones 309 mil 266 pesos, como detalla el informe contable del estado de movimiento de ingresos y egresos.Datos publicados por El Diario con base en la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud indican que en todo el país el Instituto Chihuahuense de la Salud es la organización sanitaria pública que más debe a las farmacéuticas, con una deuda que asciende a los 42.7 millones de pesos.Más del 70 por ciento de los créditos de corto plazo adquiridos por la administración de Corral ha sido destinado al Sector Salud, que, pese a los flujos, no ha logrado superar la escasez de medicamentos, cierre de centros y falta de médicos para la atención de la población.Entre demandas de proveedores por falta de pago –como la farmacéutica Egro que ha entablado una lucha legal por el pago de 20 millones de pesos–, el sistema de Salud ha enfrentado en los dos últimos años múltiples protestas del personal por la carencia de insumos médicos.Pensiones Civiles del Estado enfrenta además una deuda de 350 millones de pesos con los proveedores de hospitales que brindan servicios a sus derechohabientes, más las obligaciones de insumos y prótesis que no han sido todavía cubiertas.En 2017, una reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado aumentó las áreas y capacidades de la dependencia encargada de la seguridad en la entidad. 